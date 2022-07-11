自由廣場》國家圖書館來函

有關韓良俊教授以〈搶救國圖日韓文閱覽室〉投書，本館說明如下：

一、國圖日韓文閱覽室（簡稱日韓文室）成立於一九七二年，成立之目的係因臺灣早期缺乏日韓文出版品，無論是採購、編目、閱覽都需要相當資源投入，故以本館設置專室服務各界。此為當時全國首創，亦帶動中研院與各校發展典藏。然而近十餘年來因各館典藏日韓文出版品管道通暢，甚至在數位期刊、電子書，在文化交流頻繁下都有豐富成果。因此，本專室建置之效益、閱覽與調閱書籍人數，已與初期有相當落差。

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二、有關日韓文室之調整，其目的不僅在於活化現有空間與人力資源運用，以達更有效率的管理，調閱集中更有利於讀者就近使用不同語言文獻。未來本館亦將在二樓閱覽區提供新進入藏之外文（包括日韓文）展示。除了新書展示將更為明顯，亦可吸引更多讀者，啟發國際文化交流與視野。

三、本館將自今年開始進行館舍空間優化與改造，未來包括館舍外觀、數位展示、入口意象、大廳、各專室、展演空間，特藏展示、國際漢學交流空間，以及打造無障礙動線與通道，提供更為舒適與優質環境，鞏固世界級圖書館的地位。倘若執行過程造成讀者觀感或使用上之誤解，館方亦將持續溝通，以專業與友善協助，使服務不打折，期盼大家共同支持國圖之空間翻轉計畫共創「知性樂園」。

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