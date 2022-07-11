自由廣場》降半旗 喪禮外交的起手式

◎ 劉仕傑

外交從來就是形式與實質兩端的巧妙結合。實質外交很重要，但更多時候，形式本身才具意義。

日本前首相安倍晉三不幸逝世，蔡政府指示降半旗致哀，此舉符合外交儀節，更是為喪禮外交鋪路。誠然安倍遇難本身是一件悲劇，但喪禮外交此刻正緊鑼密鼓啟動，美國國務卿布林肯將親自前往日本哀悼即為一例。

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對台灣而言，此時蔡政府國安外交團隊需要交涉的是，誰能出席安倍的告別式。如果蔡總統本人能夠出席，將是一大外交突破。但明眼人皆知，台灣正副總統親自出席的難度極高。較為可能的選項，或許是代表台灣社會民意的立法院長，畢竟與行政部門相較，立法部門往往較容易找到外交突破的破口。

簡言之，出席安倍告別式的蔡總統特使人選，以及告別式上與他國政要的各種互動及背後的外交意涵，都是外交藝術的展現，更是無聲的外交戰場。

由此脈絡觀之，部分藍營人士爭論「國旗下半旗實施辦法」的個別條文，實在有失格局，更是落入見樹不見林的窠臼。

其中第二點，「對世界和平或人類進步有偉大貢獻者」，條文原意原本就保留給總統決定空間。近幾年全球抗中陣線逐漸清晰，擔任十年首相的安倍帶領日本扮演不可或缺角色。與其爭論安倍是否有偉大貢獻，不如以外交視角觀之，或許更有意義。

而就第三點「現任友邦元首」而言，批評者認為，日本跟台灣並無建交。我認為此說法並未了解台灣外交全貌。誠然，日本與台灣並無正式外交關係，但台灣外交上，除了友邦國家之外，更有所謂理念相近國家(like-minded countries)，其中美國及日本為理念相近國家之首。

對台灣外交有識之士其實都很清楚，對台灣而言，美國及日本其實是「沒有正式邦交關係」但卻「絕對有友邦之實」的兩個國家。拿著要點的文字錙銖必較，卻刻意忽略台灣外交之實，是藍營人士的最大悲哀。

安倍不幸遇難，台灣降半旗是喪禮外交的起手式。在肅穆的哀悼中，我們除了感謝安倍生前對台日友好的支持之外，如果台日關係能藉此更上一層，或許也能作為安倍帶給台灣最好的政治遺緒吧！

（作者為前外交官，現任時代力量國際部主任）

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