自由廣場》﹙青年時評﹚難道習近平也媚日？

◎ 陳冠甫

日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，舉世關注，國民黨也表示哀悼，蔣萬安即感嘆「台灣失去多年好友」，卻引來國民黨粉專留言有支持者嗆該改名「日本國民黨」、「國民黨沒救了」！可看出光是致哀，國民黨要員就須承受很大壓力。

然而相較於近幾次國民黨主席選舉、總統初選等，「仇日、親中、蔑台」特殊調性漸趨顯著，這次難得黨內立場一致，顯見在朱立倫領導下國民黨正往中間靠攏。

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然而，當蔡英文政府宣布將降半旗悼念安倍後，前國民黨考紀會主委葉慶元律師馬上嗆「要媚日也請不要違法」；蔣萬安也一改態度稱「心中的悼念有時比形式上更為重要」。進一步退兩步，全黨再度走回仇日窠臼，自降為新黨之流。

回顧二○一九年國民黨內總統初選，前台北縣長周錫瑋先去日本旅遊、讚嘆日本的好，再回來台灣大喊「天皇下跪」「二次抗日戰爭開打」，可得知「反日是工作，遊日是生活」。談到日本，起手式就是國仇家恨，莫忘南京大屠殺與慰安婦，強調七七事變國軍英勇挺住三個月，卻不敢說南京保衛戰只打了八天，國民黨中將唐生智棄守南京造成一片混亂。只記得安倍參拜過靖國神社，卻忘了安倍也是第一位來台參訪忠烈祠的日本前首相；其外叔公佐藤榮作更是在任職首相時造訪忠烈祠，歷史照片中駐守忠烈祠的憲兵更舉日本國旗，以軍禮迎接。

同一批人從反共到親共，藉由偏聽歷史回味虛構榮光與仇恨，繼續「台灣人為皇民，不知感恩國民黨光復台灣」潛台詞，國民黨早晚被掃入歷史的洪流。

坦白說，降旗等於媚日、安倍有無貢獻等語境，國民黨根本是自打臉。因為中國不僅表達深切哀悼，也肯定安倍對於改善日中關係做出貢獻，習近平更親自致電給岸田文雄首相，國民黨及其支持者應自問：難道習近平也媚日？（作者為臺北大學法律所研究生）

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