自由廣場》﹙青年時評﹚安倍晉三與蔣萬安

◎ 張經偉

恩田陸的小說《追逐白晝之月》有云：「與消極想逃離人生的我們比起來，她們（已被作者賜死的角色）不但認真地活過，而且在過世之後，存在感也變得更濃厚...說不定所謂的生與死，並非相對的。」而我會說：昔人之存在感，是何氣何色，關鍵在其「後繼者」。

安倍晉三與蔣萬安，兩者同樣擁抱「政治世家」這個身份：安倍從未試圖躲避「一門三宰相」的公評；蔣萬安選擇姓蔣而非姓章，且大力表態支持留存中正紀念堂（甚至遠大力於蔣友柏等人）。兩者之大不同在於：安倍後繼有力其家族，蔣萬安則敗光其父祖之精神遺產。

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岸信介（安倍晉三的外祖父）與蔣中正是密切的反共盟友。因此，岸信介日相任內，曾來台訪問蔣宋夫婦。面對當時日本國內日漸高漲的親北京、遠台北之聲，岸內閣也極力推遲。簡言之，岸與蔣的後繼者，最應後繼，必為反共。

「台灣有事，就是日本有事」，安倍晉三全力強化美日台同盟，頗有其父祖之風。反觀蔣萬安，對於兩蔣時代的稱頌，盡聚焦於所謂經濟建設，反共不知何處去。即便蔣萬安是認為「反共」二字顯得威權森森、易使台灣社會反感，也是誤判眾人的智慧。反美日安保條約的左派人士看來，岸信介想必也是一介獨夫，但安倍的堅持，終換得支持（且看如今自民黨的民調）。威權或是威武，思緒清晰的人們，心中自有尺。

有安倍晉三，就不必有一座憲警巡邏的「信介紀念堂」，也能讓岸信介雖死猶生。反觀蔣萬安（乃至今天的整個國民黨）面對反共，完全如恩田陸小說所言「消極逃離」，這豈不等於昭告全天下：兩蔣是失敗的反共者，手段那樣鐵腕，自身的黨終仍屈膝於共！蔣萬安自己後繼無力，竟還盼望幾座泥塑木雕的建築物，能讓台灣人民感懷其父祖？

安倍遇刺而亡，舉世為之哀悼，即知岸信介、安倍晉三精神遺產後繼有人，且必也為浩然正氣之人。也願蔣萬安來日方長、盡早頓悟：書寫兩蔣歷史定位的墨水，正是他自己。

（作者為清華大學歷史碩士，高雄市民）

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