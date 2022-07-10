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自由共和國》曾進發／台東三道浪

2022/07/10 05:30

台東三道浪

曾進發／攝影詩人

台東三道浪

黑潮滑過太平洋

台東三道浪

西南風東北風颱風焚風

捲起台東第一道蔚藍海浪

海浪向西 小浪轉大浪

風飛沙將浪花凝結成東部海岸山脈

海浪向西 大浪轉為巨浪

中央山脈是一片綠色海洋

百岳大山都是巨大的浪頭

盛夏台東

旅行在三道小浪大浪與巨浪之間

在白沙灘蔚藍海椰子樹白色雲朵

在翠綠林樹與熟黃稻穀搖擺的縱谷

細細品嚐無所事事的甜美

山是凝結的浪、海是流動的光

我聽見水稻在抽著穗長大

我聽見飛魚在拍打水花

我聽見銀河星星們又開始在談戀愛

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