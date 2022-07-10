自由共和國》曾進發／台東三道浪

曾進發／攝影詩人
黑潮滑過太平洋
西南風東北風颱風焚風
捲起台東第一道蔚藍海浪
海浪向西 小浪轉大浪
風飛沙將浪花凝結成東部海岸山脈
海浪向西 大浪轉為巨浪
中央山脈是一片綠色海洋
百岳大山都是巨大的浪頭
盛夏台東
旅行在三道小浪大浪與巨浪之間
在白沙灘蔚藍海椰子樹白色雲朵
在翠綠林樹與熟黃稻穀搖擺的縱谷
細細品嚐無所事事的甜美
山是凝結的浪、海是流動的光
我聽見水稻在抽著穗長大
我聽見飛魚在拍打水花
我聽見銀河星星們又開始在談戀愛
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