自由廣場》註明出處‧抄襲或自我抄襲

◎ 莊宇森

教育部臺灣學術倫理教育資源中心彙編的《學術倫理領域辭典》，關於「抄襲」（plagiarism）的釋義係指：

一、指援用他人的文字、構想、研究過程、發現或著作，而未適當註明出處以承認其原創。

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二、指援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。

（以上參見臺灣研究誠信守則起草委員會（二○二○），〈臺灣研究誠信守則〉，台灣聯合大學系統；教育部，〈專科以上學校學術倫理案件處理原則〉，二○一七，五月卅一日）。

而關於「自我抄襲」（self-plagiarism）的釋義則指：

一、自我抄襲：研究計畫或論文未適當引註自己已發表之著作。

二、抄襲和自我抄襲在本質上具有相當程度的同質性，兩者皆指在使用已發表過的寫作與文字、構想、發明，以及資料時，將這些舊作視為原創的新作去呈現。惟兩者間最大的差異在於客體（原著）的來源：前者（抄襲）為他人的著作，後者（自我抄襲）為作者自己以前發表過的內容。

（以上參見〈科技部學術倫理案件處理及審議要點〉，二○二○年二月十五日；周倩、潘璿安（二○二○），〈學術寫作之新倫理議題「自我抄襲」：內涵演進、真實案例、現行規範與預防之道〉，《圖書資訊學刊》，18（2），43｜72）。

由於「抄襲」和「自我抄襲」在本質上具有相當程度的同質性，差異唯「抄襲」的客體（即所「抄襲」的原著）不同而已，亦即：「抄襲」的客體為他人的著作，「自我抄襲」的客體則為作者自己以前曾經發表的內容。故關於「抄襲」和「自我抄襲」二者的定義，其最重要之點應在於：「未適當註明出處」、「未註明出處」（謹按：以上二者為「抄襲」態樣）或「（已註明出處，但）註明出處不當」（謹按：為「準抄襲」態樣）！

承前所述，代表民進黨參選桃園市長的林智堅，遭爆在中華大學及在臺灣大學的碩士論文涉嫌「抄襲」乙案，無論可能構成「抄襲」或「自我抄襲」，均以林智堅對其所援用他人或自己已發表文章的資料「未適當註明出處」、「未註明出處」或「註明出處不當」為其主要論據；若林智堅對其所援用他人或自己已發表文章的資料「已適當註明出處」、「已註明出處」或「註明出處並無不當」，即無構成「抄襲」或「自我抄襲」的可能。

（作者為中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

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