自由廣場》原民優惠 應要求族語能力

西拉雅正名爭議有感

◎ 蔣日盈

近來西拉雅正名進入憲法法庭程序，開始進行熱鬧的辯論。其實，以西拉雅族來說，歷史有明確記載，誰能懷疑他們存在的事實？

這起不必要的正名爭議，問題其實是發生在正名後的利益。也就是說，正名的爭議是原民會資源分配不當所造成，讓一些不重視文化或對文化外行的人成為既得利益者，而這些既得利益者自然不希望太多人來瓜分資源，所以所謂的辯論，只是找些不是理由的理由來排擠，甚至扭曲歷史事實。譬如有位學者竟然說：平埔族屬熟番，與生番有別，不算原住民族。其實所謂熟番、生番均屬南島語族，他們同樣久居台灣，說是原住民誰說不宜。至於熟番、生番之名，是外來統治者為方便統治所做的區分，怎能引用據予區分身分。

請繼續往下閱讀...

所以原民會宜回歸原民會成立的目的，它應該是文化單位不是利益團體，主要工作也應該是負責推動本土原民語言文化。在這前提，原民會該展現宏觀的態度，以多元的角度協助原住民恢復及發展其固有語言文化，自會樂見有更多本土原民族群加入才是。如果能尊重歷史事實、尊重族群文化，不妄設門檻，自然無正名問題。更不該花精神排擠明顯久居台灣的原住民族。

或許有人會認為正名門檻太低，會變浮濫，其實不會。以現行做法，只要被正名就通通有獎好處不斷，難怪一般人重視利益超過重視文化。所以原民會推展會務，優惠的對象能鎖定以有助語言文化保存及發展的團體或個人為主，自無浮濫之虞。以對族人的優惠為例，應以血緣及族語兼具為準，也就是雖不否定有血緣的人具備原住民身分，但須同時會族語的人才可得到優惠。一個不會族語的人，基本上已無認同族群的意識，怎有能力延續祖先文化？哪有資格享用國家給予的優惠？如此自然排除那些聚焦正名坐等利益的人，當無浮濫之虞，而且對鼓勵學族語有正面動力。

當然現狀原民族語越來越少人會講，但讓更多人會族語，不是原民會的主要工作嗎？基於現實考量，可訂一個落日條款。譬如給予五年或十年的時間學習，屆時沒通過族語檢測的人，我們固然不能否定他們的血統，但可以取消享有的優惠。

行政院也可以用會族語的人口比例來考成原民會，作為給予預算的指標。免得其忽視族語教育。原民會成立多年，原民語卻逐年消失，甚至沒能力用族語寫作，反而捨本逐末來阻擋正名，根本是失職。

（作者為台灣羅馬字協會理事，台灣南社社員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法