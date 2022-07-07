自由廣場》消失的嬰兒 談中國暴力執法

◎ 愚工

《美國之音》報導，根據一份中國桂林市政府官場「信訪事項不予受理告知書」內容，中國廣西一九九○年代嚴格執行計畫生育，對違法超生子女的家庭進行「社會調劑」，超生的孩子由全縣統一抱走，且對於他們的去向，沒有留存任何紀錄，因此對於信訪事項不予受理。中國官方這類做法其實是中國政府暴力執法文化的冰山一角。

吾人可從政府當年的文宣標語得到佐證，例如「一人超生，全村結紮！」「寧可血流成河，不准超生一個！」字字充滿恫嚇與野蠻。這種暴力文化也表現在要求人民與企業繳稅的政府文宣上，例如「今天不繳稅，明天牢裡睡。」這種暴力執法文化也體現在二○二○年北京市政府清除低端人口的手段上，及近日上海及全國各地政府極端的防疫措施「清零」的手段上。

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中共政權下，官員的權力來自於統治者，不是人民。所以「為統治者服務」自然實質取代其口號宣稱的「為人民服務」，這可從其司法單位的大樓毫不掩飾地寫上「為大局服務」看出眉角。所謂大局，以今天的現實狀況說，說白了就是「服務以習近平總書記為核心的黨中央與政府。」

當年充滿恫嚇的「一胎化」文宣與今日充滿暴力的「清零」防疫措施，暴力執法文化多年來始終如一，這就是中國共產黨的本質。

（作者為台商）

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