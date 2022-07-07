自由廣場》武漢肺炎疫情已近終點？

◎ 賴秀穗

美國學者William A. Haseltine的調查報告稱，武肺病毒Omicron不是單一的變異株，而是一個變異家族BA.1,BA.2及BA.3，在二○二一年三月同時在南非出現。這個家族成員的基因，擁有六十多個變異點，其中有三十九個共同的變異點，都發生在棘蛋白基因上，它們不是由Alpha或Delta變異過來的，而是直接由武肺病毒最早的變異株D614G變異而來的。

去年十一月底，這個家族變異株的BA.1及BA.2突然在南非大流行，並在短短的兩個月內就傳播開來，成為世界的主流病毒株。今年一月及二月，在南非又出現了兩個Omicron的兄弟變異株BA.4及BA.5，這兩個變異株在棘蛋百基因上，有L452R、F486V及R493Q三個特異的變異點，與三個家族變異株不同，因此改變了它們的抗原性，但沒有顯示較高的致病力。五月中，BA.4及BA.5在南非就取代了BA.1及BA.2，成為主流的病毒株。

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Omicron變異株是感染人類上呼吸道的病毒，藉由空氣傳播，速度非常快且廣闊，在一個多月內，就取代Delta成為世界的主流病毒。

Omicron可逃脫現有疫苗及免疫系統的防禦，所以免疫或感染過武肺的人，會再被Omicron感染。台灣在今年一月初出現Omicron的本土病例以來，共有三百八十多萬人確診，六千一百人死亡，病例致死率○‧十六％，比在南非發生的致死率○‧廿五％及香港的○‧六十七％低很多，主因應是疫苗的覆蓋率較高或是Omicron的毒力逐漸降低。

武肺病毒自從二○一九年底出現以來，約每六個月就有一個新的變異株出現，新的變異株都出現更多的變異點及不同的生物性狀，如傳播力增強，但致死率略為降低。去年十一月底Omicron變異株BA.1及BA.2在南非造成大流行以來，已近七個多月，沒有新的變異株出現，只出現Omicron的兄弟變異株BA.4及BA.5，這是不是意謂著，武漢肺炎的疫情將走到終點？

Omicron成為世界的主流病毒株後，台灣是最後被入侵的地區，在今年四月中才出現社區的感染，並有少數的死亡病例。由於國人高度配合防疫措施，如戴口罩、勤洗手、少群聚等，疫情緩慢的蔓延，疫苗覆蓋率也逐漸的增加，使病例的致死率降低，歷經兩個多月來，至今單日的確診及死亡人數已大幅下降，在醫療體系未造成崩盤下，對社會的衝擊不大。

目前BA.1及BA.2是台灣確診的主流病毒株，雖然國內已出現極少數的BA.4及BA.5的感染病例，但國人如能持續配合政府的防疫措施，疫情應會很快趨緩，社會的正常運作指日可待。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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