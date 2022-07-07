自由廣場》（金恒煒專欄）蔡英文的絕對權力造成黨政失能

林佳龍要選台北市長、羅致政要選新北市長，雙雙卡在初選門檻，不在過得了過不了初選關卡，而是沒有程序可走，連入場券都拿不到。至於呼聲很高的衛福部長是不是「回首驀見燈火闌珊處」的「那人」？拖拖拉拉「三而竭」之後，陳時中據稱不想當「備胎」了。台北、新北兩市是重中之重，人選全繫於一人之手，不經過初選，選民會買單嗎？民進黨不覺得危乎殆哉？

羅致政公開宣布「拒絕」參選，話說得很直白；重點是說經過兩個月的「蹉跎」後，家人和團隊都反對他去扛這個艱難責任，主要是時間因素，新北市幅員廣大，有廿九個行政區、百工百業無數社團，四個月時間要打贏選戰，難度非常高，請黨中央不要再將他列入市長候選人評估考量。

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林佳龍原表示非北市不選，現在只能等徵召；重點是他說將來選舉結果出來，徵召者要負責任，要讓民怨有出口，這樣民進黨才能繼續向前走，這是黨長期建立的傳統，地方選舉一旦選輸了，一定要有人負責，如果沒有人負責，會繼續失血，那麼勢必危及下一戰二○二四。指出民進黨蹉跎或警告徵召後的責任歸屬，兩人其實是向蔡英文喊話，但其無奈之情溢於言表。

中執會通過縣市長提名特別條例，將權力讓渡給黨主席一人，羅致政、林佳龍們在中執會中一聲不抗議，要怪誰呢？能辭其咎嗎？只能怪自己唯唯諾諾，坐視民主原則淪喪、民進黨傳統腰斬，損害自家權益又出賣了黨員權利，現在東怪西怪，可能連補破網的機會都沒有。

取消初選，就沒有「公平競爭」的機制，「絕對的權力造成絕對腐化」，艾克頓爵士指出的是權力或絕對權力沒有制衡的禍患，除造成腐化外，失能也是避免不了的。縣市長徵召逼到最後才出手，御批欽點姍姍來遲，是對候選人的不尊重、對選民的輕視，更不說會喪失戎機，這是獨裁下的失能。

最近鬧得沸沸揚揚的警政署長之爭又是一例。原署長陳家欽指控內政部長介入警界人事，徐國勇霸氣回應：「權力本就是我的，說我喬人事笑死人。」徐國勇對嗎？不然。陳水扁前總統表示，總統透過國安會下屬的國安局掌管八大情治系統，那是總統的權力。又說，體制雖如此，「但尊重專業更重要，否則警政署如何統領八萬大軍？」按〈國家安全局組織法〉，包括內政部警政署在內確實權屬總統，那為什麼鬧成今天的局面？這就是總統失能。接下來八萬大軍會不會不穩才是問題。

蔡英文主導通過縣市長提名特別條例，賦予自己史無前例的黨主席頂天權力，縣市長徵召既然一把抓，成敗的帳都會回到她身上。有一位政治學者說：「強制是富有成效的權力形式，但代價也同樣昂貴。」最可怕的是，付出的昂貴代價可能是台灣民主價值的犧牲。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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