自由廣場》俄國軍艦現蹤花蓮外海 玩弄中美

◎ 王文勝

日本防衛省二日公布，俄羅斯海軍無畏級驅逐艦「薩波什尼科夫元帥號」、轟鳴級護衛艦「轟鳴號」、杜布納級補給艦，由台灣花蓮外海一路向北航行，前往沖繩縣與那國島南方七十公里處海面。這是俄國軍艦從蘇聯時期以來第一次航行經過這一個海域。日治時代、二戰後，蘇聯軍艦都曾通過台灣海峽，把武器和人員整補等運送到越南金蘭灣。

據軍事專家吳明杰表示，俄國太平洋艦隊和中國海軍近期為了反制勇敢之盾與環太平洋軍演，多次緊貼第一島鏈進行軍事挑釁與威懾。但俄國軍艦繞行日本領海根本不必經過這裡，而且返回符拉迪沃斯托克（海參崴）的駐地行經這裡無異於脫褲子放屁。其真正目在於塑造俄中同盟、中國親俄反美，激化印太北約成形，迫使北約的實際領袖美國把戰線拉到印太地區。

請繼續往下閱讀...

中國很少與俄國共同在地中海、北海地區演習，但俄國在遠東地區和中國一起演習的次數卻很多，這讓北約和美國不得不重新思考：到底是歐洲比較危險還是印太比較危險？

俄國日前釋放一則訊息，不反對烏克蘭加入歐盟，因為烏克蘭有權決定自己要加入什麼國際組織，而且歐盟是經濟體不是軍事同盟。這是普廷有意和談的訊號。但和談就要拿出好處來換，俄國要的其實很簡單，只要你不繼續把手伸進烏克蘭和白羅斯，其餘都可以談。要逼迫西方從其所願，就是幫美國塑造另外一個敵人，這倒楣鬼就是中國！

俄羅斯在遠東跟著中國一起挑釁美國，是穩賺不賠的生意。俄國在印太地區原本就有合作夥伴，這些國家或多或少討厭中國，反感美國，但對俄國基本上沒有什麼厭惡之意，而美國還會認為中國就是跟俄羅斯站在一起破壞區域和平，坐實中國是一個威脅的實際指控。對俄國來說，現在已經渾身是箭，不介意拉個蠢蛋跟他一起被射、被攻擊。

中國有苦說不出。先前把話說得這麼死：臺灣海峽是中國內海，那俄國不走台海，從敏感的台灣東部海域往北也是理所當然。但看在美國眼裡，這就是俄中兩國抱團取暖的軍事挑釁。

假設今天俄國這在這裡真擦槍走火，那中華民國海軍勢必就得參與環太平洋軍演了！看中國尷尬又不敢抱怨的沉默，著實令人發笑！

（作者為退役少校政戰官，印度金德爾大學博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法