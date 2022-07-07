自由廣場》國民黨青年捏造事實 惡意攻擊陳明通

◎ 漳玨賢

前國民黨青年部主任陳冠安指控陳明通教授指導的學生論文電子授權狀況極低，一七三位只有五位開放電子全文。各大新聞版面都報導此事。不過媒體引用這篇指控時需要知道，陳冠安交代了不正確的訊息。

首先，陳冠安畢業於臺大政研所，但依照陳的標準，陳竟然也沒有開放電子全文給國圖，這太令人訝異了！陳冠安本人沒有開放電子全文，怎麼敢去質疑別人呢？

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真相是，陳冠安故意隱藏了電子全文授權的單位，惡意攻擊陳明通老師。

一年之前，臺大的授權系統獨厚華藝這間「商業公司」取得電子全文授權，因此絕大部分論文即便有電子全文，也只會在華藝顯示。以一○八學年度為例，臺大授權到國家圖書館碩博系統的論文僅占畢業論文的二％，七十七篇。

去年四月，時任臺大研究生協會會長的吳依潔，積極與臺大圖書館討論方案，達成共識，更改了系統，將國家圖書館碩博系統的授權納入程序之中。一○九學年度，高達三十六％的畢業論文完成授權，共一一○三篇。一年內授權的論文數提升如此多，充分代表並非學生不授權，而是過去的授權系統問題。

陳冠安於二○一七年畢業，在制度下也是僅授權給了華藝電子全文，並沒有授權給國圖的碩博系統。陳冠安深諳此事，親手操作過畢業程序，卻故意隱瞞。所以要檢視陳明通指導學生長期授權狀況，目前看華藝系統才是較為合理。

陳明通二○○五至二○二二年指導一五三篇，共有八十八篇開放電子全文，授權率約為五十七％，還有十篇即將開放，此授權率遠遠高於陳冠安宣稱的數字。包括陳冠安質疑的立委高嘉瑜、議員高閔琳、議員張志豪等人，都有開放電子全文。

目前制度下，碩士論文的電子全文授權取決於個人，你認為你論文寫不夠好，可以選擇不授權，或為了後續研究可以選擇延後數年才公開。不過依照法規，紙本在沒有特殊狀況下都必須開放。

電子全文當然是越開放越好，可以提升學術的流通率。不過碩士班學生較難在短短兩年內寫出優質的論文，何況碩士論文也非正式出版作品。世界排名第一的麻省理工，也只承諾開放Ph.D. theses博士論文。但最重要的是，每一篇論文都能納入國家圖書館即將開發使用的論文比對系統，讓碩士論文抄襲與否，能夠在口試階段就有客觀數據討論。

（作者為前台灣大學研究生協會副會長)

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