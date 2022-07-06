社論》戰狼當前 劍比筆更有力

美國參謀首長聯席會議主席密利日前表示：中國顯然正在發展能夠在「某個時間點」對台灣發動攻擊的能力，動武的決定屬於政治抉擇，而武力犯台雖非迫在眉睫，但美方仍非常密切關注。主張美國應全面外交承認台灣的前國安顧問波頓說：烏俄戰爭對中國的啟示令人不安，因為北約軍事回應，未將俄軍逐出烏克蘭，西方國家經濟制裁俄羅斯效果也有限。不過，他認為中國不想和台灣開戰，可能想藉宣布對台實行封鎖等方式製造危機。而中國國防部長魏鳳和撂話「不惜一戰、不惜代價」，有可能是以「膽小鬼遊戲」隱弱裝強，但依習近平的「狼性」也不能排除「狼急跳牆」。

北京近來頗好「法理戰」，台灣海峽是中國內海，即其一例。日前，北京重申：一九四九，中華人民共和國政府（PRC）取代中華民國政府（ROC），這是在同一國際法主體沒有發生變化的情況下新政權取代舊政權，PRC理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。前半段沒有錯，特別是明指PRC、ROC都是政府、不是國家。不過，「其中包括對台灣的主權」，卻是移花接木。二戰敵對國家戰後簽訂，一九五二生效的舊金山和約，僅規定日本放棄台灣主權，未明言歸屬何國。而國民黨的「駁斥」，反而合理化了北京的謬誤。國民黨稱：ROC從一九四五起，即在法律上與事實上行使對台灣的領土主權，PRC過去和現在沒有一天統治過台灣。國民黨宣稱的ROC對台灣恢復主權，PRC所謂的繼承ROC擁有台灣主權，堪稱空中樓閣的交易。國際社會再多國家迎合北京觀點，也比不上台灣有政黨（尤其執政時）承認「同屬一中」所產生的背書效果。

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PRC與ROC，雙方爭的是中國代表權。台灣主權不屬於他們任何一方，自無恢復、繼承問題，這是維持現狀要注意的陷阱。一九四九，蔣介石在國共內戰崩潰，撤退到盟軍擊敗日本而佔領的台灣，由於韓戰、冷戰圍堵共黨勢力擴張，美國為主的西方默認ROC寄生台灣，且支持蔣介石擁有中國代表權。凡此，也不涉及台灣的主權移交。一九七一，聯合國二七五八號決議，PRC取代ROC獲得中國代表權，亦未涉及台灣主權，只要看看決議文便一目了然。華府一中政策，北京一中原則，異同在於雙方承認PRC代表中國，而前者認知到、未承認後者對台灣主權的宣示，台灣關係法便是見證。可以說，關於台灣主權，國際共識僅止於舊金山和約的「日本放棄」條款，此外的現狀便是：台灣人民依民主自我治理，台灣一如其他正常國家擁有獨立主權的基本元素；而北京宣稱，這個它管不到的國家是它的一部分。

國際規則之於戰狼，不利於它的概不承認。就像，一九八四中英聯合聲明，香港到手便視之為歷史文件，對北京不具備任何約束力。美中三公報，只圖向美國敲詐台灣主權，和平承諾只用來騙人。這樣的國家，這樣的政府，跟它爭辯是非曲直，根本白費唇舌，因為，領土它說它的便是它的，條約它只記它想記的。台灣、美日及民主陣營必須認知到，它的想像世界與眾不同，「筆比劍更有力」在講文明的國家才有用，對講蠻力的國家「劍比筆更有力」。民主國家調整對中政策，重點是必須毫不猶豫地準備好應對北京的一中原則在現實世界橫衝直撞，辯論社那一套就免了。

六月底，北約高峰會宣言指出，中國可能構成我們必須聯合共同應對的挑戰。北京則駁斥北約，充滿冷戰思維與意識形態偏見，宣稱會堅決有力回擊。改革開放以來，即使有六四屠殺事件，民主世界習於相信北京說什麼，疏於檢驗北京做什麼，遂令戰狼披著羊皮寄生西方，獲得先進國力回過頭來挑戰普世價值、國際秩序。普廷侵烏，更放大了中國威脅的極端劇本。至此，西方與亞洲民主國家大夢驚醒，急速拉高對北京威脅西太平洋和平穩定的重視程度。目前看來，戰狼的軍事、外交仍在四處出征，習近平的野心還沒打消。

拜登考慮撤銷對中國商品加徵的關稅，此舉若無助於緩和通膨，反而如貿易代表戴琪所警告的，形同放棄對中國的一項重要籌碼，可謂得不償失。中國行為沒有任何改變，華府卻主動撤銷加徵關稅，只會讓習近平理解成示弱，更加堅定其東升西降認知，則台海、印太、世界的風險將會更令人不安。

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