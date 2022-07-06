自由廣場》慶幸身為台灣人

◎ 蔡玉茂

餐廳裡，我們被帶位到角落的圓桌。這是去年十一月時，一個公司小組的聚餐場合。因為疫情，大家已經線上工作一年多，很多同事是第一次見面，自然要自我介紹一番。輪到我時，我老闆提到我名字，順便說我從台灣來的，正當我要開始介紹自己時，坐我旁邊的同事馬上接口：「台灣的防疫成效很好！」坐他旁邊的同事接著說：「對對對，不過前一陣子有一些狀況，但是後來很快就控制住了！」

大家接着七嘴八舌說着疫情，對我投以羡慕的眼光，然而我卻注意到在我前面的同事臉色很難看，我想是因為他從印度來，前一陣子回去印度準備結婚！就在他人回到印度時，印度疫情失控，他的父親和準岳父接連染疫身亡，後來他婚沒結成又回到美國。喜事卻辦成喪事，疫情是他生命中無法承受的重！

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我忘記了那天我到底有沒有自我介紹，但那似乎已經不重要了，因為台灣防疫團隊已經幫我介紹了！人在國外就代表你的國家。當國家的表現好、形象好，來自那個國家的人也就自然分享那分榮耀與喜悅！相反的，國家形象差，來自那個國家的人也就擔負那種負面印象，我的中國朋友就常被問到為何中國政府要那樣粗暴地處理西藏問題？

我很慶幸自己來自一個自由民主的台灣！期待我們同心走過這一波的疫情，將來有一天，同事會再以羡慕的語氣問起，你們是怎麼做到的？

（作者是電腦工程師）

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