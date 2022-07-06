自由廣場》（林保華專欄）同日同月而不同年的倪匡

香港老戰友倪匡逝世，進一步查看他的資料，才發覺他竟跟我同月同日生，還好不是同年。

一九七六年我移居香港時，他已經是名人，我還在街頭謀生，業餘時間寫稿，雖然同在明報系統，並不認識。一九八四年中英簽署聯合聲明以後，一批自由派作家不甘就此屈服，認為中共勢必在香港成立中國作家協會香港分會，我們就搶先組織香港作家協會頂住他們。主要發起人就是明報系統的作家，除了倪匡，還有明報月刊主編胡菊人、以書寫喜笑怒罵怪論著稱的明報出版部經理哈公（許國），我與胡、許相識，出任該會副秘書長。可惜，作家都是單幹戶，無暇顧及會務，請來的支薪總幹事濫權，如何處理內部出現分歧導致分裂，加上財務緊絀，而哈公病逝、倪匡移民，九七前就被左派商人收編了。

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這個組織一開始就被中共滲透。從上海放出來一個自稱是中國佛教協會會長趙樸初的秘書，因為在文革初期坐過牛棚，以此作為資本，利用香港人對長者的尊敬，混跡在香港文壇，成為香港作協秘書長。我對他有懷疑，沒幾個專欄，不用工作在香港活得很自在。我到過他家，住在銅鑼灣中國國貨公司樓上的該公司物業，說是朋友給他住的。越接近九七，他在專欄裡越幫中共說話，被稱為前清御用文人的「南書房行走」，正好當時香港新華社社長就叫周南。

一九九五年香港評論員代表團訪問台灣，他也是其中一員，我在陸委會的座談會上發表激烈言論，在與台教會的座談中（葉菊蘭主持）表示尊重台灣人民對自己前途的選擇。我回去後不久去深圳買書，被中國海關扣留，回鄉證被沒收。朋友告訴我是新華社幹的，與台灣行有關。算來算去就是這個張姓文人打了小報告。雖然每次見面，他總是陰陰笑稱呼我是「小老弟」。

倪匡放言無忌，也會享受生活，喜歡喝酒作樂，我與他沒有太多私交。但是一九九○年我出版《老革命遇到性問題》的小品文集子，他毫不遲疑大手一揮就幫我寫序。（https://lingfengcomment.pixnet.net/blog/post/36206980）

我們移民美國後，有一次到舊金山，也去拜訪他，他的洋房天花板有一大塊可以按鈕打開，仰望天空。他的電腦螢幕約卅吋大，他則靠在沙發上滑動放在沙發手背上的滑鼠。但是他還是不習慣美國生活而回到香港。我與倪匡太太也相識，原因是她認識中國第一個世界桌球冠軍容國團（文革自殺）的遺孀，張五常教授認識還在香港時的容國團，也曾為文紀念，容的遺孀想送女兒到美國讀書，因此我找過倪匡太太討論此事。

明報老闆查良鏞是倪匡好友，倪不會認同查良鏞後來投共，但是也沒有看到他為文批評。查良鏞的父親是被中共槍斃的，還向家屬收子彈費。而倪匡沒有為他的書在中國出版收取版稅而出賣靈魂，有別於其他許多作家。倪匡走了，反共時代不會結束。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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