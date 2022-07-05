自由廣場》﹙鏗鏘集﹚ 禹湯文武與太宗太祖

◎ 王景弘

以為台灣已經熬過「魚」湯文武周公的神話時代，沒想到又出一個白目仙，近法定退休之年，卻還在找人比「聰明」，拉唐太宗、明太祖比偉大，吹噓市府人事各色雜陳，沒有藍綠「惡鬥」。

蔣介石敗逃台灣，搬「魚」湯文武周公，編織繼承中國「法統」的神話，並沒有吹牛「智商」高，更不必去計較比誰「聰明」。

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天下父母心，有人稱讚你未成年子女聰明，你會心花怒放；但如說你年逾半百的兒子聰明，你不罵他「三八，不識字」，至少要翻白眼，回家責問媳婦，最近給他兒子吃什麼廢料。

白目仙卻把幼齒的測驗當終身成就，在離聰明遠，距糊塗近之年，還要比「聰明」，真是忘年的糊塗。

孤芳自賞的白目，志不在小，說政治不難，只要「做對的事」，台灣只有選他當總統，才能終結藍綠「惡鬥」；一臉權威，卻不知民主為何物。

冷戰時代有人比喻民主體制為拳擊，有界限，有規則，有裁判，有觀眾，兩方大打出手，輸贏立見；共產制度像在被單下厮殺，只有終局活的一方出現，才知輸贏。

白目仙厭惡民主競爭，自認市府小廟包容紅藍綠「合作」，自己高高在上當太宗太祖，任意「做對的事」，這是專制獨裁者唯我獨尊，不受約制的「偉大」。

「做對的事」很動聽，卻是玄虛空洞，現代公共事務，有法律、道德限制，有分權制衡的政治限制，重點在政策選擇與成本，並不是皇帝做的事就叫「對的事」。

白目仙自作聰明，附合毛習，相信共黨專制專政比民主體制優越，羡慕獨裁的效率，訪延安以學毛，攀千年皇帝吹自己偉大，但新依附的唐太宗，早被老毛抹黑：唐宗宋祖「稍遜風騷」。白目仙，你的名字叫糊塗。

（作者是資深新聞工作者）

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