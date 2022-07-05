自由廣場》太多的變 香港讓人不便

◎ 張玲玲

國軍因為職務關係，除非有特殊原因，依規定未經報備核准是不能進入所謂「敵區」中國大陸。一九九六年，身為軍職的筆者趕在香港九七回歸前，跟著旅行團去了一趟港、澳旅遊。走在繁華的街頭，滿坑滿谷、融合多國各式各樣的店面，遇到的路人和店員幾乎都能說著流利的英語、粵語、華語…，讓當時正努力學習外語的我好生羡慕。對他們在開放自由的風氣中，展現多元文化與創意，印象深刻。尤其金庸、李碧華…等知名作家，筆下被改編的港劇電影更是兩岸三地的翹楚，台灣戲劇也爭相學習或模仿。但曾幾何時，香港變了。

近年香港壓制公民自由，非建制派的媒體被封殺、媒體人被禁錮判刑，戲劇、新聞、出版品都需自我審查；前幾天在報導中又看到有位香港年輕女生，她說她的夢想是成為音樂製作人，非常後悔在英國求學的最後一年，之後沒有留在那裡。因為香港除了自我審查、官方監控之外，更囿於嚴格的國家安全法，深怕動輒得咎。

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去年某天，筆者路過北市一家招牌寫著「港式紅豆點心」店，想嚐嚐廿幾年前吃過的港味，於是走了進去。一進到店裡，有位台灣口音的女士熱情介紹「這位是老闆娘，是我的朋友，她是真的香港人，剛來台開店，她做的點心真的非常好吃…。」我順口向老闆娘問：「您也是因為『反送中』事件移民過來的嗎？」結果她好像遇到知己，劈哩啪啦地跟我控訴中共帶給香港的改變與不便。她說，她在香港的中學教公民與社會發展，教了快廿年，但上課一直被要求什麼能說、什麼不能講，尤其習近平上台後，每每不到幾天，就被上級要求再增加哪些禁語與忌諱，最後，實在受不了，覺得再也教不下去。同時想到兒子在這樣的環境下學習，對他的創造力與思考造成嚴重限制，因此決定和先生討論，結果就是毅然決然離開香港。她說，踏上台灣的那一刻，全家人就覺得好像吸到了一大口的新鮮自由的空氣。

對照習近平竟能大剌剌地強調，一國兩制生命力強大是好制度、也是為了港澳好。鄧小平當年用馬克思主義的「實踐是檢驗真理的唯一標準」鬥倒華國鋒，若是中國堅持這個原則，現在在香港實踐的是「兩制」還是「一制」呢？而香港今天經濟下滑、港人出走、媒體與出版品被關閉或必須姓黨、學術不能自由、港人人人自危、不能遊行…，這是「一國兩制」的結果嗎？若是，誰還敢接受？

（作者是軍人）

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