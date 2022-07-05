社論》堅決抵抗國家暴力的勇者-陳文成

週末期間，台灣大學校園舉行紀念會，感念校友陳文成和民主前輩為台灣的犧牲奉獻。一九八一年，美國卡內基美隆大學助理教授陳文成返鄉省親，七月二日遭警備總部約談押走，次日被發現陳屍研究圖書館草地，震驚國內外。這是繼前一年黨外人士林義雄家發生滅門血案，又一件駭人聽聞的命案。戰後黨國統治期間，台灣發生不少政治命案，這兩案至今仍只有受害者，沒有元凶和加害者，真相不明，十足反映從威權走向民主的轉型正義未竟其功。

兩案之後，黨國當局都強調不是自己幹的。林宅血案辦案者還牽拖一個「大鬍子」家博，但假的真不了，林宅當時處於特務嚴密監控之下，羅織不成。當局對陳文成案的說詞更離譜，人遭警總押走，翌日陳屍台大，官方說是「畏罪自殺」，欲蓋彌彰。果然，卡內基美隆大學派專家韋契特（Cyril Wecht）及狄格魯（Morris DeGroot）前來調查，直指台大不是第一現場，陳文成不可能死於自殺，也不可能出於意外，而是死於他殺；他們懷疑陳文成可能遭人打昏或以麻醉劑迷昏後，從大樓拋下。兩人於一九八五年六月在《美國法醫及病理學》學術期刊，以〈發生在台灣的謀殺案〉為題，直言陳文成慘遭謀殺。

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面對風起雲湧的民主運動，蔣經國顯然試圖反撲，從而有一九七九年的美麗島事件，黨外人士一舉成擒。林宅血案與陳文成命案，是出自蔣經國授意，還是健康已惡化的他，情治單位失控鋌而走險，至今無定論。可以確定的，林、陳兩案都發生在台灣，當局好掩飾，久拖成懸案。相形之下，作家劉宜良（江南）一九八四年在國防部軍情局主導的刺殺行動中身亡，謀殺地點在舊金山，劉宜良是美國公民，事後美方提出情資施壓，命案旋告偵破。

陳文成被警總盯上，源自在美國求學與任教期間，關心家鄉事，積極參與同鄉會、人權會，支持台灣民主運動，包括捐款贊助《美麗島雜誌》。從已知的資訊，一九七九年九月他與施明德越洋電話遭警總竊聽，從此遭嚴密監控。

陳文成命案在美國引起極大震撼。在相當程度，陳文成是當時在美國台灣人的縮影。他們以留學生為多，在個人學業與職業漸趨穩定之後，共同的夢想是家鄉也像美國那樣自由民主，他們批判黨國當局，支持方興未艾的民主運動，組成團體，遊說國會促成台灣民主人權。陳文成就是這樣的海外知識份子：他在數學專業有成，前程似錦，熱愛家鄉，關切台灣前景，且以行動支持黨外運動；他為促進一個更好的家園而努力，也為此理想而付出生命。

在黨國當局眼中，這些行為都是叛逆，相關人等要通通抓起來，至少嚴加監控，其在海外者，列入黑名單。陳文成命案，就是黨國當局海外嚴密監控的結果。在此之前，台灣在海外部署「校園間諜」引起美國司法部門及國會注意，黨國當局一概打馬虎眼；陳文成命案卻一舉暴露「校園間諜」成網，美國對台灣政府甚為不滿。

眾議員索拉茲在關鍵時刻使出撒手鐧。他一九八一年提出《軍備出口管制法修正案》，針對陳文成命案，禁止出售軍備給在美國從事有系統恐嚇、侵擾人民的國家。台灣對美國軍備依賴甚深，終迫使黨國停止在美國校園監控學生及學者，以「校園間諜」製造黑名單的惡行。然而，有些曾被指「校園間諜」者後來搖身一變，在民主時代充當政府高官，凸顯了沒有真相與究責的轉型正義漏洞百出。尤有甚者，國安局把林宅血案及陳文成命案相關檔案列為「永久保密」，拒絕移轉檔案局，其後只勉強提供遮掩的影本，有些甚至整頁塗黑。

黨國當局在民主化之前，禁止民間成立以陳文成為名的基金會；台大當局處理「陳文成事件紀念廣場」的波折，反映同樣心態。為陳文成立碑，由學生發起，歷經十年才成事。其間，阻力甚大，校方原承諾負擔一半經費，現任校長管中閔改以「政治敏感」為由，拒絕分攤；後經校友及關心本案的公眾捐輸，終於建成。廣場矮牆有「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」文字，地景以「空」為概念，由黑色大理石打造的建築體，代表台灣仍存在許多真相未明的白色恐怖事件。碑文簡述陳文成命案緣由，引促轉會報告指「陳文成死於他殺的可能性高」。

台灣仍有拒絕轉型正義的逆流，但這是一項陽光照耀暗黑之地的民主重大工作，有如《聖經》〈約翰福音〉第一章第五節：光在黑暗中照耀，黑暗絕不能勝過祂。

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