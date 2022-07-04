自由廣場》期末考成績看遠距教學

◎ 林政武

歷經一個多月的遠距教學，大多數的學校仍安排期末最後兩天返校進行實體段考，大家心知肚明，線上評量的防弊太過困難，而非紙筆測驗的多元評量，就是將分數模糊化，老師只能憑印象分數斟酌給分，況且期末考試，因為健康疑慮而不能返校的，學校也會另外安排時間補考，老師們最擔心的，其實不是防疫漏洞，而是學生在毫無準備下應試，猶如雪崩式下滑的期末成績。

「停課不停學」的口號喊得震天價響，教學現場的情況是大多數的學生是停課也停學，每天線上課程的第一節課是重災區，任課老師在群組回報沒有上線的名單，導師就得馬上負責追人，用盡各種管道連絡學生，而準時上線的學生，簽到之後彷彿人間蒸發，點名沒回應，有一百種理由可以搪塞，網路有問題、上廁所、扶阿公下樓……等等。雖然懷疑學生說謊，但總怕錯殺一人，而寧願縱放一百，同時也為了兼顧其他學生上課的權利，老師針對這些躲在螢幕後面掛機的學生，實在是無計可施。

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各科老師針對期末實體考卷的難度，已經大大降低，甚至提高選擇題的比率，就是希望成績不要落差太大。然而「海水退去，就知道誰沒有穿褲子。」除了少數極度自律的學生，成績不受影響之外，大多數同學的分數和最近的台灣股市一樣，懸崖式跳水。

3C產品是雙面刃，善用它的人可以用來遠端自主學習，不管是找資料、在串流平台觀看各領域名師的影音教學，或者是自學，都非常方便。但手遊成癮的學生，可以為了遊戲排名，打到凌晨才上床睡覺，而買手機給學生，幫忙付網路費用的家長卻毫不知情，等到學生成績大幅退步或者是手機成癮，才問老師該怎麼辦？

大家都同意遠距教學是一面照妖鏡，它照出了學生背後家庭教育最真實的那一面，家長的寵溺與不管教，教育出了這一批對於自己的學習毫無責任感的孩子。而讓我感觸最深的是，在遠距教學這一個半月以來，除了教育學生之外，還要教育家長。學生的手機成癮，已經嚴重到讓這些孩子不學習、不運動、不思考，成了被手機綁架的空殼。

（作者為國中教師，台南市民）

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