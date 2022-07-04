自由廣場》朱立倫何不學老蔣清黨？

◎ 林春發

國民黨主席朱立倫訪美時聲稱九二共識是「沒有共識的共識」，這說法不僅引來中共跳腳，嚴厲批評國民黨是親美政黨，持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭云云。國民黨前主席洪秀柱也氣急敗壞，怒批朱立倫的言論實在難以理解，大嘆國民黨「為什麼會走到這一步」。洪秀柱問得好，可是她真的不知道原因嗎？

習近平政權把九二共識定調為一個中國，而且是一個中華人民共和國，如此一來，不想當中國人的台灣人會接受這個九二共識嗎？在民主台灣，跟中共唱和九二共識的政黨，正在被民意加速淘汰中，朱立倫為現任黨主席，不管他的新論述是否出自內心，至少他看清楚了台灣的民意走向。然而，只是一趟美國之行，光是一段空泛的表述，就能夠挽回國民黨失去的民心，回頭把選票投給你嗎？

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回顧北伐時期，寄身國民黨內的共產黨員，違逆大統領蔣介石的意志，大肆宣傳北伐必敗論，於是蔣毅然決然發動大規模清黨，明確展示北伐的決心，也終於贏得勝利。

現在台灣的國民黨，我不知道是否有潛藏共產黨員，但是公然與共產黨唱和的大有人在。先且不說吳斯懷、洪秀柱、黃介正等人，國民黨前彰化縣長卓伯源針對朱主席在美談話，發出「敬告國民黨全體黨員書」，強調九二共識就是和平共識，也不理睬朱立倫的論述。

如果朱立倫有決心要讓國民黨重回執政，我建議他效法國民黨精神領袖蔣介石，鐵腕清黨，掃蕩黨內紅統分子，讓他們無法再以「高級黨員」的身份，干擾親美不親中的政黨方針，台灣人民也才會不再懷疑朱主席刻意縱容，玩弄兩手策略。

（作者為退休教師，台中市民）

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