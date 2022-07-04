自由廣場》292架空巴、370億美元算盤是怎麼打？

◎ 傅安堂

日前中國國際、南方和東方三大航空公司，宣佈向空巴公司購買二九二架A320 NEO單走道飛機；其中南航九十六架，國航九十六架和東航一百架。但波音窄體客機真的在大陸市場挫敗嗎？根據此三家航空公司窄體機型(A320/321 vs 737)分析，東航擁有三六○架／一五○架。南航擁有三三四架／二一三架。國航擁有二八七架／一三四架，顯示波音仍占有三家航空的窄體客機近五成比例，仍未在大陸市場完全失敗。

與其說空巴勝利，應該分析其背後的政治與商業考量。政治方面顯而易懂，中國對於美國挺台及在國際上處處與中國抗衡，自然不會將這塊大餅分給波音。須知大陸航空公司購買新機，尤其是向空巴、波音買飛機，都需要「發改委」（中國國家發展和改革委員會，直屬國務院，一定程度上扮演了「經濟內閣」的角色，故也稱為「小國務院」）批准，因此即使波音出價再優惠，也無法抵抗中國在政治上的考量。

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商業考量方面，除因空巴在大陸天津設有A320/321的組裝廠為其加分外，主要是大陸自行研發生產C919客機面臨上市難題—能否通過歐盟航空安全總署EASA(European Union Aviation Safety Agency)和美國聯邦航空總署FAA(Federal Aviation Administration)的適航認證。C919雖號稱是由中國自行研製、具有自主知識產權的噴射式客機，但其引擎是採用美國奇異航空(GE Aviation)和法國賽峰集團(Safran)合資研發的CFM LEAP-1C引擎。核心航電、駕駛艙顯示、機載維護系統也是由奇異公司提供，因此並非像波音或空巴等專業飛機製造商所生產的飛機，具有完整且專業的整合系統確保飛機安全。也因其供應商眾多，更加深要通過EASA/FAA認證的難度。

C919是於二○○八年十一月開始研發，首架原型機原計劃二○一四年首飛，但延至二○一六年十二月才開始試飛，二○一七年五月完成首飛。該公司原本評估二○二二年開始生產，二○二五年預計能達到年產量五十架。但是由於遲遲無法取得EASA/FAA的適航認證，雖號稱各有近三百五十張確認訂單及購買意向書(大多是大陸租賃公司訂單，宣示意味濃厚)，將無法飛出大陸，更不用談大量生產。

大陸此次大手筆向空巴投下三百七十億美元（約一點一兆台幣）訂單，主要是因現階段與美國關係不佳，先拿下EASA的適航認證比較重要。若此計畫奏效，相信不久的將來也會向波音投下巨額的訂單，想盡辦法為C919打開出路！

（作者為資深航空從業人員）

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