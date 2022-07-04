社論》虛幻承諾在前 專制鐵拳在後

中國國家主席習近平日前出席「香港回歸二十五週年大會」，稱許回歸後的香港歷經風雨後「浴火重生」，並大力肯定「一國兩制」是「前無古人的偉大創舉」，是好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。習近平對於香港現狀、一國兩制的吹噓，以及這位中國皇帝到了已被中共統治二十五年的領土參與典禮，竟然需要三萬多名安全人員維安，更不敢在香港過夜，必須通勤式在深圳與香港之間往返；這些景象看在港人眼裡，不僅沒有回歸的欣喜，反而有一種陷在獨裁牢籠的無奈與悲哀。

中共意圖將香港的「一國兩制」模式垂範於台灣，諷刺的是，中共在香港的統治，不僅完全違背一國兩制最重要的意涵︰「五十年不變」與「兩制」，更快速強化對香港的管治能力，使一個英治下繁榮、自由、高度國際化的港市，淪入數位獨裁的魔掌。但是，了解中共本質的人對於香港的沉淪並不意外。中共早有撕毀條約、協議的多種前科，對於香港，不過按例辦理罷了。香港主權移交，根據的是一九八四年的《中英聯合聲明》，承諾香港現行社會、經濟制度和生活方式五十年不變，在「一國兩制」下享有不同於中國內地的自由與司法獨立。《中英聯合聲明》並於一九八五年在聯合國秘書處登記，正式生效。可見它是一項相關簽署國必須遵守的文件。然而，為了掩飾承諾的變卦，中共公開宣稱《中英聯合聲明》「只是一份不具現實意義的歷史文件」，此外，香港修訂的教科書也改稱香港不是殖民地，英國只是在香港實施「殖民統治」。換言之，英國對於香港並無主權，只有治權。

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實際上，英國取得香港的主權係依據三項條約︰一八四二年《南京條約》，清朝割讓香港島、一八六○年《北京條約》，割讓九龍半島；一八九八年《展拓香港界址專條》，租借新界。這三大區域形成了現在的香港。前兩者係「永久割讓」，並無歸還問題；後者才有九十九年的租借期限。因此，英方願意將香港三個區域一起移交中國，已算是最大的誠意。可悲的是，中國反而不承認香港是英國殖民地的歷史事實，意圖抹殺《中英聯合聲明》的效力，如此一來，中共對香港如何恣意妄為，英國也就沒有權力過問了。值得重視的是，中共不承認香港是被「永久割讓」的殖民地，實際上也在否定台灣被清朝「永久割讓」的歷史事實，如此才能避開日本在戰後和約中只放棄台灣主權，並沒有言明歸屬，所形成的台灣地位未定論，謊稱它消滅中華民國，繼承了台灣的主權。

其實，中共對於簽署的條約、協議的有效性，一向視實力為轉移，也就是未佔領前先承諾一切優惠條件，但在實際佔領後便翻臉不認帳。易言之，它的條約是政治實力的展現，並非普遍通行的國際法規範。一九五一年西藏與中國簽訂和平協議，中方承諾不變更「西藏的現行政治制度」、「達賴喇嘛的固有地位及職權」，與「尊重西藏人民的宗教信仰和風俗習慣」，但共軍入藏之後，便全盤推翻，對藏人展開血腥鎮壓。另一個中共騙術現形記則是國共內戰的歷史。中共與國民黨的戰爭，典型的作法是打勝時乘勝追擊，敗戰時便以談判得到喘息，如此的談談打打，戰場上的主動性操之在我，終於將裝備、武器佔上風的國民黨軍隊徹底擊潰。而當時中國的民主人士對於中共甚至抱有期待，盼望它打倒蔣介石的獨裁，帶來民主的中國。那時中共領導人也是滿口「人權」、「民主」。然而，民主人士的期盼最後也成了破滅的泡影。如今，這些血淚歷史應驗在香港人身上。中共二○一四年提出在香港的「全面管治權」，肆無忌憚強化對香港的控制，由「港人治港」變成「愛國者治港」，首先衝擊的便是寫在基本法上的特首直選不可得，無法普選，反而特首候選人與議員候選人的資格皆須經過嚴格審查，行政立法機構形同虛設。尤有甚者，以國安法壓制異議與抗爭，導致香港的人權、新聞自由遭到國家暴力的輾壓。這一段強化管治的過程，發生了二○一四年的「佔領中環」運動和二○一九年的反送中抗爭。因此，習近平所謂香港「由亂到治」，由民主與普世價值的角度來看，其實是「由治到亂」。過去多元而開放的聲音如今已經萬籟俱寂，歸於中共的一言堂。

十九世紀哲學家黑格爾說︰「歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從歷史中得到任何教訓。」過去的西藏是一面鏡子，現在的香港更是一面鏡子。香港五十年不變，走到半路，就變質了。這些歷史教訓昭示國人，無論中共如何甜言蜜語，提出多麼寬大的承諾，都不可相信。相信的人最終都會被中共專制的鐵拳鎮壓，少數對中共的「九二共識」猶存有幻想的政治人物該覺醒了。

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