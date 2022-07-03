自由廣場》評苗栗鍾謝徐三腳督

◎ 何來美

下屆苗栗縣長選舉，國民黨中央在立委徐志榮堅拒徵召，又勸拒議長鍾東錦後，提名前苗栗農田水利會長謝福弘參選。鍾東錦不滿突襲式提名，馬上宣布走自己的路，參選到底。若鍾東錦堅持參選，將與民進黨提名的前頭份市長徐定禎形成三強爭霸局面，鹿死誰手仍難預料。

徐定禎有兩次全縣參選經驗，二○一八縣長選舉以百分之卅七點○二得票率，敗給徐耀昌的百分之五七點七四；二○二○立委選舉苗栗縣第二選區，再以百分之三○點○七得票率，敗給徐志榮的百分之五四點一三。

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今年國民黨提名謝福弘，他知名度雖較不高，起步也晚，但形象不錯，人緣也佳，獲得地方派系要角支持，且佔山線南方地緣優勢，藍軍只要團結，對民進黨的徐定禎而言，仍是場苦戰。

問題是，鍾東錦從接國民黨縣黨部主委開始，就積極佈署參選下屆縣長，選舉看板早在去年底就林立全縣各重要路口。反觀謝福弘，是在徐志榮堅拒徵召後，認為有機會獲國民黨提名，這個月才掛出選舉看板，雄心落差太大，鍾東錦這口氣嚥得下嗎？

早年農會、水利會系統幾被國民黨掌控，也是派系領導人廣佈的樁腳，但隨著政黨政治的發展，派系力量的式微，影響力已大不如前。鍾東錦知道提名無望後，決定走自己的路，且已動工成立競選總部，並獲得近三分之二議員出席相挺，實力不容小覷。

苗栗縣是至今民進黨未曾執政過的縣，一直被視為藍軍的禁臠，但今年的縣長選舉，除了前述三位，時代力量亦推縣議員宋國鼎參選，他亦不乏支持者。因此，年底的縣長選舉，除非鍾東錦不選，否則選情勢必激烈，精彩可期。

（作者為苗栗縣民、文史工作者）

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