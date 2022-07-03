自由廣場》警官與政治

◎ 池文光

警察界大震撼，大家長警政署長陳家欽提前退休，報載多名候位人選競爭激烈，最終，由高雄市警察局長黃明昭接任。

這些年來，傳聞警察要當大官，在警政署依據各方條件等評選勝出，所推舉人選尚不算數，須陳報內政部核准，倘若不同意，案子就卡關或退回，甚也傳有更上級長官行政院有意見，就得重新辦理，人事作業延遲耽擱，確實影響了警察士氣，這是在警察內部盛傳的故事，沒有捏造臆測。

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早年，警察行業遷調，向有體制順序，僅特殊個案或偵破重大刑案者，獲快速陞遷，其餘循序漸進，司職各項治安工作。隨著執政數次輪替，傳出選對政治顏色，搭對列車為要，自然，官場有關係，一帆風順，但也有例外，風聞雖屬相同政黨背景，卻是被歸類為不同派系之人，陞官冰封不動，無望啦！

政治介入警察事務，絕不是新聞，從中央到各縣市皆有事例。南部一位高階警官依序該調陞為主管職務，卻未獲結果，鼓起勇氣向長官詢問原委，局長當面無奈表示：人事權限為市長決定。另北部警察局也流傳人事爭議案，最基層派出所主管派任，市長包攬專斷，局長被譏諷為虛位橡皮圖章，這是現行警察領導處境！

遺憾的是，為國舉才，本無可厚非，但有風評甚差人士或才德不具者，對於治安本分工作不忙，終日逢迎諂媚仕途，鑽營權勢，意圖晉陞明顯，每遇職務出缺，總有聽聞不擇手段爭取，在警界上下人盡皆知，惟有政治人物不知情，以為是不世出人才，再三護航拔擢，遭致警察內部反彈，議論紛紛！

警察是國家執法者，不是政黨所屬門神，更不是政治派系家臣，警政高階首長遴任，應考量人選能力等專業條件，並重視警察陞遷倫理操守，排除官場倖進之徒，方為正途。

（作者為警官，新北市民）

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