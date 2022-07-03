自由共和國》邱萬鈞、張銘仁／善用經濟環境改進契機吸引國際投資

2022年5月主權債務標準普爾長期信用評等A（含）以上國家

邱萬鈞／美國東北大學財務金融系教授

張銘仁／東華大學經濟系教授兼系主任

自二○二○年以來，全球開始陷入世紀一見的疫情當中，世界各國經濟開始出現大幅震盪。例如貝克、布隆、及戴維斯三位經濟學者根據廿一個國家新聞報導內容所開發的全球經濟政策不確定性指數（Global Economic Policy Uncertainty Index），從二○二○年後各月份極少低於二百，甚至曾超過四百。而在二○○一年九一一恐攻以及二○○八到二○○九年金融風暴中，此指數最高僅達一五○到一六○。尤其進入二○二二年後，烏俄戰爭造成全球糧食及能源供應鏈震盪不穩，連帶台灣海峽周邊軍事緊張加深。然多項國際評比指出，台灣經濟環境近年來在全球普遍惡化下逆勢上游，實屬可貴。

首先根據美國傳統基金會（Heritage Foundation），在二○二一年之後，台灣側身全球僅有的七個經濟自由國家之一，在亞洲僅次於長年獨占世界鰲頭的新加坡。經濟自由指數是以各項指標觀察經濟制度基礎建設的全貌，包括法治、政府營運規模、市場監管效率及市場開放自由程度等十二項可衡量的資料，近卅年來每年進行評分，已具一定的公信力。比較台灣和主要先進國家與亞洲主要國家經濟自由指數歷年變化，可發現台灣二○一○年代初期來，經濟自由情況已漸次改善。在二○二○年全球COVID-19爆發後，由於防疫的措施加上各國政府開支大幅增加，財政普遍惡化，出現經濟自由全球普遍限縮的情況。在二○二二年，台灣經濟自由甚至超過德國、英國、美國、日本等被列為大部分自由（mostly free）的經濟先進國家。

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相對目前台灣最大對外投資國以及國際貿易依存度最高的中國而言，其經濟自由名列全球一五八名，屬於壓抑自由（repressed） 國家，其經濟自由程度相近國家包括剛果、蘇利南、賴索托、賴比瑞亞。中國經濟發展顯與其社會經濟制度似並不相稱，對其永續發展恐有不利影響。另值得一提的是，由於商業環境惡化，香港從二○二○年後傳統基金會就不再進行經濟自由評比。

若細察自由指數組成項目及歷年變化，可看出長處和需精進的部分。台灣在貨幣自由、貿易自由、稅收負擔、政府支出、以及公共財政健康較為進步。顯見台灣在控制物價水準及維持中央銀行的政策獨立性，降低各項關稅及非關稅性的貿易障礙，降低個人及企業稅賦負擔，維持政府財政健康，相對世界上大部分國家已經達到相當高的水準。

面對疫情大部分國家增加政府支出挽救經濟，二○二○年後各國舉債幅度均較前為高，而台灣乃為極少不增反減的國家，且中央政府負債占國民生產毛額比例遠低於亞洲鄰國，特別是重要經濟體如美國（二○二二年甚至評為零分）、中國、英國、及日本政府財政健康近年來急劇惡化。由於台灣特殊的國際地位，政府在舉債融資及市場開放上當保守謹慎。另在全球一片因為疫情造成衰退的哀鴻遍野中，台灣是屬於極少數經濟成長的國家，也有利於維持實體經濟自由及成長活力。

但在另一方面台灣的經濟環境亦尚有改進的空間，例如財務自由、投資自由、政府誠信部分尚可加強。其緣於台灣泛公股銀行及政府有關的投資基金在市場中相當有影響力，足以決定一定比例的資本流向。此外目前法規障礙，包括高度監管衍生的繁文縟節和交易成本，損害對自由市場有效運作的透明度。

其次標準普爾全球評等（Standard and Poor’s Global）鑒於台灣上升中的國際企業競爭力及可預期的長期經濟成長，將台灣主權信用評等從「AA」上調至「AA+」。

如下表中所示，目前全球只有十一國享有最高等級AAA的信用評等，當中除五個較大的經濟體（澳大利亞、加拿大、德國、荷蘭、瑞典）外，其他均為歐、亞洲規模較小的國家，其中歐盟多國成員乃形成穩定歐元價值的主幹。美國的信用評等（AA+） 雖略次於這些國家，但因經濟規模大且發行的貨幣廣泛地被接受為國際貿易與金融交易的計價貨幣，美國政府發行以美元計價的國債常當作他國央行的外匯儲備，如此也給了美國財政部發債較大的彈性。

由於國際機構投資人主要使用信用評級來衡量一國主權債券（sovereign bond）的狀況，調升不僅對該國企業價值有正面的影響，更以事後觀點來肯定經濟政策及企業整體表現。由於台灣並非為國際貨幣基金會（International Monetary Fund）等國際組織之會員國，此時具國際公信力的標準普爾提高台灣信用評等，對於吸引國際投資，特別是帶動產業升級的實質投資，有相當的助益。

在亞太區域當中，澳洲、新加坡、台灣、香港及南韓屬於信用評等較佳的國家，皆優於區域的兩個最大經濟體中國與日本（A+）。然台灣以科技產業及創新撐起的高信評，不同於沒有完整的三級產業鏈國際金融中心的城邦新加坡、香港。另台灣的短期信評是屬於最高等級A-1+，亦較中、日兩國A-1為高。如標準普爾其所陳述調升台灣信評的理由為，COVID-19流行加速了全球數位化，對台灣半導體出口的需求因此增加。即使日益加劇的地緣政治緊張局勢對台灣出口導向的經濟形成陰影，但台灣極具競爭力的製造業成長應不至於受到影響。

自二○二○年全球疫情爆發後，加上烏俄戰爭，對各國經濟發展、基礎建設及未來成長發生重大影響。台灣經濟發展延續二○一○年代後期改善趨勢，加上此次台灣政府面對全球疫情風暴妥為對策，經濟表現亮眼，經濟數據及指標顯示疫情間經濟情況領先其他經濟地位接近之國家，更於此期間改善政府信用風險與整體經濟自由，為台灣企業維持國際競爭優勢打下良好根基。

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