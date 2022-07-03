自由共和國》小笠原欣幸／由衷希望台灣政府 鬆綁交換留學生的入境管理

台灣政府允許本科、研究生院的正規入學學生以及各大學語言課程的正規入學學生從海外入境。但是，關於交換留學生（短期留學）仍被禁止入境。圖為境外生入境報到。（資料照）

小笠原欣幸／日本東京外國語大學教授

雖然新冠病毒疫情仍在流行，但越來越多的國家在放寬入境限制。日本政府也階段性地開始緩和管制，來自台灣的遊客可以不需要入境後隔離。另外，包括台灣留學生在內，希望到日本留學的外國留學生，可以依次入境日本。

台灣政府允許本科、研究生院的正規入學學生以及各大學語言課程的正規入學學生從海外入境。但是，關於交換留學生（短期留學）仍被禁止入境。例如，東京外國語大學决定派往台灣大學的學生，從台灣大學收到了「接收。但是，由於入境限制，不能進入台灣」的通知。一直在等待駐日代表處發放「居留簽證」，尚沒有任何消息。對此，想到台灣留學的海外學生，對台灣的失望感驟增。

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為了迎接今年秋季新學期，在全世界都有等待台灣政府重新許可入境的學生。有的學生本來就對台灣有興趣，也有的學生因最近的國際形勢開始關心台灣。這些人在台灣逗留一年，在台灣交朋友，享受台灣的飲食文化，回國後向全世界傳播台灣的生活方式和價值。

過去兩年，台灣防疫對策在國外獲得了很高的評價。以此為契機，對台灣產生好感的外國人也不在少數。防疫成功成為台灣的新的軟實力之一。這是因為集結了台灣的智慧、應對能力和韌性。我也儘微薄之力在大學的課程、論文和演講中向日本學生、讀者、觀眾傳遞了台灣的軟實力。

但是，今年情況發生了變化。在台灣國內，隨著從「零確診」向「與病毒共存」的政策轉變，新確診的人數大幅增加。與海外各國相比比例也非常高。例如，日本一天的新感染人數約為一萬五千人（截至六月廿八日的一周平均），而台灣為四萬二千人（截至六月廿八日的一周平均）。

現在主要流行的毒株是重症化機率低的Omicron，即使數千名交換留學生入境也幾乎不會給台灣醫療機構增加很大負擔。當然，對於重啟普通遊客入境的時間和方法，需要慎重研究。但是，對人數有限的短期留學生的入境真的有必要繼續限制嗎？

蔡英文政府在四月决定轉型「零確診」政策，值得歡迎。這樣，與堅持強行實施「動態清零」的中國的政策會有明確的區別。但是，如果台灣政府繼續慣性地實施相關政策的話，好不容易建立起來的「防疫成功的台灣」這一品牌就會消失。對於面臨來自中國的壓力的台灣來說，在海外盡量增多一個知台派很重要，這一點無需贅言。希望台灣選民也能注意到它的重要性。如果台灣多數選民能夠諒解這一點，陳時中指揮官也會欣然改變政策吧。

不應該小覷交換留學生的發信力。被台灣「拒絕」的海外年輕人會很受傷。接受正規入學學生卻不接受交換留學的選擇也是令他們無助的理由。日本各大學內定赴台交換留學的學生們都很傷心。不應該剝奪想去台灣留學的海外年輕人的夢想。由衷希望中央流行疫情指揮中心能認真研究鬆綁交換留學生的入境管理政策，讓短期交換留學生得以在九月開始入境就學。

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