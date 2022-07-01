自由廣場》當北約恢復活力···

◎ 陳永昌

北大西洋公約組織NATO高峰會六月廿九日起在西班牙馬德里登場，陷入膠著狀態俄烏戰爭是主要討論焦點，最大亮點則是首度邀請日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯以及紐西蘭總理阿爾登等四位亞太盟國領袖出席。

擁有超過七十年歷史的北約，是二次世界大戰以來最成功的共同安全組織，任何一成員國遭受武力攻擊，即視同攻擊所有成員國。隨著冷戰結束蘇聯解體，北約存在價值因為失去共同敵人而備受質疑，主導勢力美國嘗試推動北約「全球化」議程，無法取得歐美跨大西洋兩端共識下，角色與功能一度弱化。二○一四年俄羅斯併吞克里米亞，又揮軍入侵烏克蘭，俄羅斯威脅再次兵臨城下，北約恢復昔日活力，瑞典與芬蘭兩中立國先後申請加入。

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二○二○年底，北約發表《北約二○三○：團結面對新時代》報告，強調安全議題不再只侷限於特定區域，第一次提到中國挑戰；野心勃勃擴充全球影響力並輸出極權專制的中國被定位為「全方位的系統性對手」，建議北約應該將戰略眼光擴及太平洋，與日、韓、澳、紐等理念相近夥伴國家加強合作，促成此次四國領袖以夥伴國身份跨海助陣。這與拜登政府致力推動的拉攏盟友對抗中國方向不謀而合，再配合澳英美軍事聯盟AUKUS以及五眼聯盟等安全合作機制，制衡中國網絡越織越密。

英國外交大臣特拉斯四月底指出：北約不應該只是在歐洲大西洋或印度太平洋之間做選擇，必須對印太地區威脅「先發制人」，將全球視野擴展至北約成員國以外的民主國家，確保像是台灣的民主政體有能力自我防衛。台灣沒有被遺忘，北約吹響捍衛全球民主自由的號角。

一向緊跟美國腳步的日本，岸田文雄成為第一位出席北約峰會的日本首相，高調預告將藉出席機會重申：任何以武力改變現狀的企圖，在世界任何地方都是不能接受的，不點名再一次將俄烏戰爭與台海和平進行連結。就職後第一次出訪的尹錫悅，也清楚展現向美國靠攏的立場。繼五月初成為北約網路防禦中心第一個亞洲國家成員後，首爾當局宣布將在北約總部比利時布魯塞爾成立常駐北約代表團，為雙方情報分享與聯合軍事演習鋪路。

早在二○一八年七月，日本即成立常駐北約代表團，針對危機管理與海盜治理等事項展開合作，南韓只是跟進日本前例。目前日本在布魯塞爾大使館同時派駐兩位大使合署辦公，一位是駐比利時兼北約代表部大使，另一位則是駐歐盟大使，因為布魯塞爾也是歐盟總部所在地。至於南韓，駐比利時大使同時兼有駐歐盟大使銜，與台灣駐歐盟兼有駐比利時大使銜類似，未來是同一位大使兼具三種身份，或是仿傚日本派駐另一位駐北約大使，有待後續觀察。

台灣駐歐盟兼駐比利時代表處一向是台灣對歐外交重鎮，自二○○一年更名以來，歷任代表或大使都高規格由外交部次長級資深外交官擔任，更有駐歐盟大使直接調返出任外交部長的前例。即使現階段台灣無法與北約締結正式關係，善加利用目前有利條件，進一步強化與北約實質安全連結，是國安暨外交系統努力的方向。

（作者為企業專業經理人）

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