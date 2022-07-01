自由廣場》也談「所謂英系」

◎ 涂醒哲

拜讀自由時報特稿「所謂英系」，令人印象深刻，可以說是平地一聲雷。

鄒景雯總編輯寫到，有一次，蔡英文總統對著一位所謂的英系大將說：「以後，請不要對外自稱英系好嗎？你做什麼事，事前也沒有讓我知道！」這不是一對一的私下會面，因此這段話一出，現場隨在座者的思維靈動，充滿著各種酸甜苦辣的多彩效應。

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的確，我們很多鄉親長久以來，就覺得「英系」哪裡怪怪的，好像不是蔡英文總統的資產，還可能會變成她的負債。而且既然蔡英文總統兼黨主席，已經是代表整個民進黨，理論上「全黨都是英系」，怎麼會畫地自限？尤其民進黨一直擔心派系利益、對立、甚至惡鬥，會影響人民對民進黨的信任，民進黨一直想解散派系而不可得，怎麼可能蔡英文當上總統，馬上又跑出一個「英系」？

究竟是蔡總統在利用英系替她拓展版圖？還是英系在利用蔡總統的威望，挾天子以令諸侯？

一句「以後不要對外自稱英系」真是充滿玄機，可代表三件事——表示以前即便自稱英系，並非蔡總統授意，而是自稱；表示蔡總統已經覺察不宜；表示蔡總統明白地要求，以後不要再作如是宣稱。

此篇特稿巧妙說出蔡英文總統的心聲，替蔡總統解套，也間接卸下英系大將的尚方寶劍。作者沒有明說的是：你不要再上當了！更不要把責任推給總統！

（作者曾任衛生署長、嘉義市長）

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