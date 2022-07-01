自由廣場》蔣萬安「服務型政府」有貓膩

◎ 范綱植

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日公開競選口號，宣稱要打造「服務型政府」，筆者心中冒出斗大的問號，政府的天職本為服務民眾，怎會有此說法？就如同「醫療型醫院」、「國防型軍隊」般空洞而荒謬。

心想，蔣萬安身為留美博士，所謂「服務型政府」或許是微言大義。但經文獻檢閱卻發現，英、美自傳統公共行政時期以至晚近新公共行政、新公共管理、新公共服務等階段，並未有以「服務型政府」為名之完整學說，關於政府「服務」之論述大抵是一種「取向」(oriented)，亦即通常會在「服務」之前或後再加上一個名詞，以界定服務的範圍與目的。例如實務上國發會目前正推動跨部會之「服務型智慧政府2.0」專案，以打造智慧國家，這是明確而可理解的。

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而「服務型政府」被視為一個獨立的政綱與學術概念，出自於中共二○一九年召開之十九屆中央委員會第四次全體會議所提到「提高行政效能，建設人民滿意的服務型政府」。隨後「服務型政府」在中國官媒文章以及中國學界論文大規模援引，遍地開花，且被中國的地方政府及特區政府奉為圭臬。

蔣萬安提出「服務型政府」這樣的競選主軸，有兩種可能：其一為蔣萬安知悉「服務型政府」是中國政策用語，藉此發送調頻；其二為蔣萬安根本不知道「服務型政府」是中國政策用語，那代表其只是被架空的魁儡，另有力量操控。這樣的競選主軸若將來印在選舉公報上，恐怕連台北市最自豪的「知識藍」看了也會搖頭。

（作者為法學碩士，大學行政人員）

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