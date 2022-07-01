自由廣場》烏俄戰況膠著之分析與預測

◎ 張延廷、邱萬鈞

俄烏戰爭開打以來已超過四個月，烏克蘭持續在國土東部主戰場奮力抵抗，俄軍亦由過去慘烈的死傷中汲取教訓，取得戰術上非常緩慢的戰果。但西方國家認為未來幾個月局勢可能將轉向對烏克蘭有利，以軍事戰略及經濟角度分析，這種審慎樂觀亦有幾分道理。

首先，出乎所有國家預料之外的是，俄羅斯的「特別軍事行動」演變成一場曠日費時消耗戰。現在不僅烏克蘭誓言要收復所有失土，西方國家還不斷支援各式武器裝備，將來一旦反攻，戰爭要何時停歇仍是未定之天。烏克蘭原先所使用舊蘇聯時期的武器幾乎已耗用殆盡，現已換血為歐美裝備，反而使西方國家不能坐視大量援助付諸東流、或武器有被俄羅斯虜獲的風險，因此更加堅定支持烏克蘭。

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再者，經濟戰略的情勢發展，更是戰局最終的決定因素。根據國際貨幣基金估計烏克蘭二○二二年國民生產毛額較前一年衰退四十五％。聯合國估計，其基礎設施損失在四月底前就已超過一千億美元。俄羅斯也頗淒慘，其經濟發展部預計二○二二年國民生產毛額成長率減少七‧八％，其中固定資產投資銳減十九‧四％，可支配收入將下降六‧八％，失業率將上升至六‧七％。而世界銀行和國際貨幣基金組織的預測更為悲觀，俄國整體經濟至少衰退十％到十五％。若以人均國民生產毛額衡量，俄羅斯戰前僅達臺灣的三分之一，甚至未達美國的六分之一，經濟發展程度約與保加利亞、馬來西亞、中國及哥斯達黎加相去不遠。盧布開戰後雖看似強勁，但實乃出於資本管制的結果。

目前俄羅斯政府主要的經濟來源為石油，二○二二年第一季佔收入逾五十％，歐盟已通過逐漸禁止進口俄羅斯石油，且於年底全面實施。虛弱的經濟體質、扭曲的市場結構、嚴厲的國際制裁、加上大量軍費開支，戰爭持續下去俄國經濟難逃困局。最新明例就是六月底因俄國已被孤立於全球金融體系外，債權人未在期限內收到債息，其聯邦政府外債已確認違約，同時評等機構警告俄國會有更多主權債違約，等於宣告失去借款能力。此外，俄羅斯還面臨嚴重的專業人才、國際企業和資本外逃的問題，對其長期經濟發展形成嚴重影響。

雖然烏克蘭戰前經濟實力弱於俄羅斯，但其源源不絕的外援，是支持其繼續戰鬥下去的力量。統計到六月烏克蘭共收到全球超過六百億歐元的捐助。例如在德、法、義三國領袖聯袂訪問基輔時，很可能做了一些新的承諾。相對而言，俄羅斯便顯得形單影隻，且其盟國清一色為自顧不暇的政權，中國大陸是其唯一能期待的外援。但因年初疫情封城已造成中國經濟巨幅損失，且北京當局忌憚於可能引起西方國家的經濟制裁，能夠實現對俄羅斯多少的支持承諾，有待觀察。

由於天侯變冷會對雙方都不利，冬天可能是戰爭變化的契機。面對軍事獨立以及經濟衰退，俄羅斯內部亦難保不生動盪，一定有人反對普廷發動戰爭，這些反對的聲音亦是這場戰爭的變因。另者，西方國家需要天然氣與石油，現在通膨嚴重、物價波動，如果又缺乏能源，西方國家亦相對產生壓力，有可能與俄羅斯談條件結束戰爭。

（作者分別為清華大學榮譽講座教授、前空軍副司令；美國波士頓東北大學財務金融系教授）

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