自由廣場》莫讓學校淪為殺戮戰場

◎ 陳啟濃

清大與中研院研究團隊發現，幼兒記憶力將決定階級地位，而且幼兒在團體互動中，記憶力好者社交能力較佳，並且優勢的孩童對待弱勢與強勢的孩童，會產生遇強者迂迴、遇弱者強硬的現象。這樣的發現，讓教育工作者與家長，可以衍生很多聯想與做法。

教師因為本身的人格與行事態度不同，我們無法期待每位老師都是人道主義者，少數老師可能秉持達爾文的進化論，認為教育就是在淘汰劣勢，成就強者。如果按照清大研究團隊的發現，孩童本身就存在記憶力優勢有利的現象，教師與學校的做法就很重要。

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記得家中老大上幼稚園，因為到了五足歲才進去，因先前保母沒有指導，基本的讀寫算都沒基礎，老師竟然質疑孩子是學習遲緩。如果像一般記憶力較差的孩童，老師很可能會將他們自動歸類為學習落後，如果在班級互動中，又沒有特別安排積極正向的學習機會，這類的孩童有可能從幼兒園就一路落後。

學校教育的目的應該在於讓每個人適性發展，不放棄任何學生，幫學生找到發展的目標，讓他有機會自我實現，在社會上有一番成就。學校不應該淪為優勢的幫兇，階級的複製工具。

老師的任務更在於需具備開發學生潛能的細心與耐心，認真指導每位學生。特別是在現今「少子化」各個孩童都是父母的寶貝，老師責任更是重大。如何讓班級成為友善的學習環境，而不成為殺戮戰場，是老師應該需要的班級經營能力。（作者是國中校長）

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