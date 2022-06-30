自由廣場》確診外出罰則 應該減輕

◎ 李月治

新聞報導，南投一位七十多歲老婦確診居隔期間，擅自外出到藥局領藥，衛生局要開罰廿萬元。阿嬤應該欲哭無淚，個人真心覺得她有點冤，阿嬤應不知道確診者外出會被罰錢，否則也不會跟荷包過不去；有許多長者是資訊弱勢者，根本不知道相關防疫政策如何，筆者曾在診所看過有長者硬要打疫苗，盧了半天，但他根本沒有預約，還是旁邊好心的護士幫他預約，請他改天再來施打，長者才悻悻然離去。

也許阿嬤根本不知道確診者不能外出，筆者猜測，她可能是獨居老人，沒有人能代她取藥。再說，現階段不是要開放與病毒共存？只要不是明知故犯，存心散播病毒都情有可原。確診居家照護幾乎都會傳染給家人，而家人打滿三劑可以外出工作，風險也很高，但這正是與病毒共存的代價。何況還有許多確診黑數，他們沒有通報，一樣在外趴趴走，我曾聽藥師說，有不少病人去買藥，主訴症狀和感冒一樣，他們也沒有快篩，自覺症狀輕微，買一些感冒藥來吃減緩不適，除非要申請保險理賠，否則他們不一定通報，自己居隔幾天，症狀減緩就可以上班。

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衛福部長陳時中也說過，國內染疫人口恐為確診數三倍，我們都不怕黑數了，還怕阿嬤傳染給多少人？畢竟Omicron和去年的Delta不同，多數感染者為輕症，時空環境不同，防疫就該與時俱進，順應趨勢，只要不是故意，罰則應該適時減輕一些，法律不外乎人情，生病已經很嘔，再被罰款心情肯定糟透了。

（作者從事服務業）

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