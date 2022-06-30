自由廣場》競選廣告設限，很好啊！

◎ 蔡田

台北市建管處提案修改「台北市競選廣告物自治條例」，修法草案針對競選廣告訂出嚴格規範，未來所有政黨、參選人及其支持者設置競選廣告僅限於選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦事處及車輛，不得再向民間租借看板、民宅掛置。

對此，不少市議員質疑修法過後的可行性，甚至有議員覺得市府限制過多，未來倘若打起憲法官司，市府恐會敗訴，筆者支持建管處的提案，適度管制過於浮濫的競選文宣確屬必要，市議員的擔心有點過慮了。

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早在台北市之前，彰化縣田中鎮民代表會業已通過提案，決議今年年底的九合一選舉，除了特定地點外，所有公共場所一律禁止候選人插旗，這項做法跟台北市的修法有異曲同工之處，筆者衷心期盼，能有越來越多的縣市鄉鎮響應，讓台灣未來的大小選舉都能朝正確方向走。

候選人插旗幟宣傳，是傳統的選舉花招之一，但是當每位候選人都無限制地到處亂插旗幟，不但宣傳效果遭相互抵銷，也會造成環境的髒亂，增加清潔人員的負擔，對一般民眾來說，更是一種視覺上的霸凌，適時予以遏阻，乃屬必要。

亂插競選旗幟不僅造成環境遭亂，有些競選旗幟在交通要道上歪歪斜斜，甚至折斷橫斜而出，容易造成行車和行人的安全疑慮，推行無旗幟化後，這些危險因素全部消除，確實是一大德政。

再者，台灣早已邁入科技時代，選舉不再只靠傳統的插旗宣傳而已，無旗幟化後，反而可以激發各候選人發揮創意，開創各種更具創意的自我宣傳方式。最後，筆者認為選舉無旗幟化，可終結讓人厭惡的視覺暴力，唯美中不足之處，希望各界能再接再厲，繼續推動「選舉無噪音化」，禁止候選人在競選期間開著宣傳車到處大放送，造成噪音汙染，無旗幟化加上無噪音化，如此才夠資格稱為「文明化的選舉」。（作者是國小退休教師）

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