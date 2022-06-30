自由廣場》（金恆煒專欄）什麼，「落跑部長」？講肖話！

衛福部長也是防疫指揮官陳時中要投入台北市長選舉，並非出人意表的民進黨佈局，重要的起手式在中執會去年通過的縣市長提名特別條例，規定六都市長及爭取連任縣市長人選提名由黨主席蔡英文徵召。換句話說，不必辦初選了，蔡英文說了算。再看五天前《自由時報》的獨家專訪，前副總統陳建仁表示，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選，「連我去當指揮官都不會像陳時中那麼好」。近乎官方聲明；陳時中選定了。

陳時中有沒有勝算或有多少勝算？坊間民調不管公正不公正、信譽好不好，基本上等因奉此而已，更不論網路聲量了。《TVBS》廿七日公布台北市長選舉最新民調，蔣萬安、黃珊珊、陳時中形成「三腳督」競逐，蔣第一，黃居次，陳時中不但名列最後，而且支持度比蔣萬安一半還少。如果此一民調值得參考，試問民進黨為什麼要提名勢必落選的人出來角逐？不怕傷到主席的威望？民進黨有那麼呆嗎？「戰鬥藍」的頭頭趙少康很相信這份民調，說蔣萬安強勢領先，反正「喜歡就好」，蔣萬安的首席操盤手竟如此受用，可見任何民調總有人買。

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陳時中強不強？比較重要的參考架構是對手黨的反應。 陳時中一直是國民黨、民眾黨的頭號敵手。比如國民黨立委賴士葆批評陳時中掌防疫指揮官是「夭鬼假細禮」，隔空向他喊話要參選就快請辭，否則藉記者會大量曝光掌握話語權，對同黨和他黨擬參選人都不公平。趙少康也抨擊陳時中：要選舉就辭職 ，否則就宣布不選、專心防疫。民眾黨主席也是現任北市市長柯文哲譏諷陳時中「每天報明牌」云云，酸不溜丢沒有不同。陳時中是政務官又是防疫指揮官，有沒有用記者會蹭聲望是一回事，不過正如政治理論常說的「執政優勢」，沒啥可指責，要怪就要怪自己沒贏得執政權，上不了檯盤。

最缺乏民主常識的一句話是國民黨立法院黨團總召曾銘宗、趙少康同時炮轟陳時中是「落跑部長」。笑話，陳時中是政務官，隨時上台隨時下台，沒有任期制，哪有落不落跑的問題？真說落跑，透過選舉有任期的縣市長、立委才戴得上這頂帽子。難道要像蔣萬安這樣，一邊領立委薪水一邊選市長，輸贏都享雙重保險！

是不是要陳時中ㄧ邊當部長一邊跑選舉，才不算「落跑」？還是最好不要選？自稱高智商的柯文哲掰出一說「陣前易將兵家大忌」。什麼跟什麼。政務官去參選是另闢戰場，還沒「上陣」哪有「易將」可說？「換柱」才是「陣前易將」。至於藍媒指責陳時中「這時候放手防疫很不厚道」，蔣萬安依樣瞎起鬨表示「陳時中跟民進黨政府覺得選舉比防疫重要」，柯文哲又說自己關心「誰接指揮中心」。別替政府擔心，防疫團隊依舊在，也有新部長，那才真是「無縫接軌」。（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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