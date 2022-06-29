自由廣場》藍紅一家親 朱主席同意嗎？

◎ 紀安秀

中國國防部長魏鳳和日前硬拗台灣海峽為中國「內海」，遭台灣與美國駁斥。沒想到國民黨國際部主任黃介正受訪時竟表示，中國所說「沒有違法」，是對其領海之外延伸的毗鄰區及經濟海域主張一定的權力，而美國所用「國際水域」名詞，在國際海洋法上完全站不住腳，這是法律解釋問題，與親不親中沒有關係。

黃介正雖強調國民黨不接受「內海」說法，也不希望美國未來在台灣海峽航行或飛越，與中國打架時，流彈波及台灣，但「中國所說沒有違法，是對其領海之外延伸的毗鄰區及經濟海域主張一定的權力」的論述，顯然站在中國方面說話，不只會被國人臭罵一頓，恐怕連美國及日本等國也都無法接受。

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暫且不論黃介正的理由，與蔡政府及美國的反對依據及意見，存在嚴重的落差，如果認定中國說法「沒有違法」，豈不贊同中國可以任意在海峽內興風作浪、為所欲為、光明正大的侵門踏戶擾台嗎？此舉不但嚴重侵害台灣主權及國防安全，也影響各國適度合理的航行權益，況且海峽果真有事，台灣還能若無其事，不受任何流彈波及嗎？請問剛從美國回來的朱立倫主席，不是才說國民黨「親美不親中」，但黃介正這樣的論述，不是親中，又是什麼？難道不用出來解釋一下嗎？

（作者是家管、台北市民）

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