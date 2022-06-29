自由廣場》墮胎是宗教議題

◎ 張經偉

關於墮胎，我會說：性別議題是骨、宗教議題才是髓。生命何去何從、意義何在，是謂宗教。

先以一國論之：日本。歐美白左的女性主義，日本不太理睬。否則，畫著乳波臀浪的動漫、大和撫子形象的少女偶像…早該遭到取消文化（cancel culture）了。然而日本不但墮胎合法，且從未激起政黨論戰，正因為日本是佛教大國。根據佛教的輪迴觀，此生不是一切、死亡不是終點。因此，隨著墮胎技術普及於一九七○年代的日本，佛寺與神社代替政黨回答之，即「水子供養」，一尊尊造型童趣的地藏塑像，旁邊擺著玩具，祭弔早夭（尤其被墮胎）的嬰靈。

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至於美國，基督教與無神論相互對抗多年。基督徒當然會認為：每個孩子都是上帝的創造，只是透過爸媽來到世上。因此，嬰孩什麼都還不能表示，就被墮掉，罪大惡極！至於無神論者看來：人類胎兒並不比蟲卵高尚，且死後既無輪迴亦無審判，人生的意義只在此生此世，故而在世女子之「身體權」，當然勝過未出世胎兒之「生命權」。

宗教各有千秋：佛教日本、基督教美國、無神論歐盟都算成功國家。因此最好讓各宗教各顯神通，盡量不要有個龐大的世俗政府插手。以此來說，美國有個優良傳統：保障宗教自由。畢竟當年五月花號等移民，正是為躲避歐洲宗教迫害才渡海而來。

故而「羅訴韋德案」以憲法規定各州必須墮胎合法，其實顯得偏袒無神論。如今該案被推翻，保守派欣喜若狂、自由派仰天長嘯。願台灣的你我旁觀者清，能視之為「美國宗教自由」的回歸，而非女權倒退。試想：自由派主政的州要墮胎合法，中央政府不也不會出手干預？美國仍是台灣的重要盟友，切勿總與白左同聲共氣，一見保守派得意就厭棄美國，於是與某些國家殊途同歸。

（作者是清大歷史碩士）

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