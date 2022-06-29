自由廣場》從美國否決女性墮胎權 看台灣墮胎合法化

◎ 魏思源

美國聯邦最高法院廿四日廢棄近五十年來，對墮胎權的憲法保障，將准駁墮胎與否交由各州自行決定，預料將掀起各地立法大戰，並已在各地掀起抗議潮。

然而，在全球支持墮胎合法化或除罪化浪潮下，不管各國推動的主要理由為何，目前我國墮胎在《優生保健法》的庇護下，墮胎是「有條件」的合法。支持「墮胎合法化」原本最主要考量，是為因應婦女的特殊困境如強暴或母體的身體狀況不適懷孕等，希望能因合法化，能使不斷出現的非法墮胎事件就此消失，以提供婦女更大的安全保障。

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但現在呢，幾乎只要孕婦願意，根本不需特殊困境存在，即可合法墮胎。而且實施至今，也未減少非法墮胎，甚至加劇「恣意墮胎」與「性氾濫」的惡性循環。

以前，走上墮胎這條路必有不得已的苦衷─或許是生活不易，或許是未婚不敢生子。但如今社會風氣，年輕學子將墮胎當做避孕，態度也是無所謂的，而墮胎的年齡層越來越下降，墮胎不再限於「九月」，幾乎天天是墮胎日，連婦科醫師都感嘆，不少女孩子不把墮胎當一回事，有人一年拿掉好幾次。

台灣一年究竟有多少女性選擇人工流產？根據衛生福利部二○一九年統計，每年約有三至四萬人以口服墮胎藥RU-486墮胎，另有六到七萬人向健保申報以手術進行人工流產，大多是胎兒異常、基於醫療理由必須流產，至於有多少女性因意外懷孕以手術流產，因涉及個資，至今不得而知。

台灣新生兒人數二○一七年首度跌破廿萬人大關，並呈現逐年銳減趨勢，反觀墮胎數字，一年就有多達九到十一萬名寶寶無緣來到這個世界上，「夾掉的娃娃」逼近新生兒人數的一半，在在敲響少子化警鐘。

今美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決、終止墮胎權憲法保障之時刻，希望大眾正視墮胎問題，反思隨著社會風氣的開放與優生學的強調，墮胎真的可以解決社會問題嗎？還是不僅無法達至當初支持者所希冀的善，反而帶來更多問題，影響所及包括個人與社會層面，尤其是對整個社會文化的健全發展，具有極負面的嚴重影響。

（作者從事資訊業）

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