自由廣場》由後備指揮部編配 看國軍組織調整

◎ 諸葛風雲

國防部發言人孫立方少將日前表示，考量國軍整體「地面」防衛作戰需求，由陸軍統籌運用動員能量，預訂七月一日起，將「後備指揮部」編配陸軍司令部，其主管原為今年初才剛成立的「國防部全民防衛動員署」，由此舉看來，國防部可能已將後備部隊定位成地面部隊，但如此規畫，殊為可惜。

筆者認為，如此一來，原具有海空或特殊民間專長的後備能量就易被忽略，通通變成地面部隊，因此建議可參考美國「國民衛隊（National Guard）」制，將後備軍人依照專長規劃運用，有固定的編制配署及裝備，空軍飛行的會定期回去熟飛，並負擔部分簡單的戰備訓練教學任務，地面部隊則為國土防衛旅，可以定期回去實彈射擊訓練打靶，遠比國軍的假日戰士制度更有意義。

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另外，以下建議給主政者參考：

一、整編為國防軍：落實平戰合一，將部本部與參謀本部及各軍種司令部合併，因現有組織疊床架屋，但戰時各作戰區將統由聯戰中心指揮，各軍種司令部則未扮演角色，不論平戰均由國防部直接指揮各作戰區，以提升效率。

二、兵力結構調整：國軍一直是大陸軍主義，可調整為陸海空：二比一比一的結構，較符合臺灣面臨海空威脅的優先需求，並將兵工廠併入中科院而不佔軍事員額，並重新檢討隸屬，因海空部隊屬於機動性質，陸軍屬防衛性質，例如Ｐ-３Ｃ海上巡邏機應參考美日歸屬海軍，但新採購的一百套魚叉反艦飛彈及源頭打擊的雲峰或雄二Ｅ等特種飛彈則可屬陸軍，使國軍的作戰整體化。

三、作戰區軍種官額調整：現有作戰區均由陸軍擔任指揮官及其幕僚，海空軍只是派出聯絡官陪襯，之前傳出取消軍團改為以作戰區的構想，應同時推動軍種調整，例如第一作戰區（澎防部）因屬海軍重鎮，自古攻臺必先攻澎，最好由海軍出任。

四、軍事院校調整：建議參考日本防衛大學校，將三軍官校直接合併（包含校地），一來簡併院校組織，二來調整為海空優先觀念。

五、基層組織調整業務整併：由於新採購武器裝備陸續到位，軍士官兵人力將嚴重不足，建議裁減輔導長、政戰官、政戰士職缺及簡併督導業務，以釋放所需人力。

現在民氣可用，全民都有堅定的防衛決心，國軍更應加把勁，讓未來的國軍成為世界級的勁旅。

（作者是軍事部落客）

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