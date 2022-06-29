自由廣場》（鏗鏘集）歷史對照

◎ 李敏勇

「自由的靈魂vs.獨裁者─臺灣言論自由之路展」的系列座談會，李敖的兒子李戡和鄭南榕的女兒鄭竹梅對談他們對父親的認識與理解，以及理念的體認，觸及兩人對當代與中國言論環境與公民社會的觀察，也回應了當代台灣民主面臨的挑戰思考。在被視為蔣介石封建帝王性建制場域的相關系列活動，可說是解構威權的過程；李戡說他父親李敖未曾來過這個場域的一句話，成為新聞話題。

李敖，一九三○世代；鄭南榕，一九四○世代。鄭竹梅，一九八○世代；李戡，一九九○世代。他們父執輩經歷戒嚴宰制時期；子女輩成長於逐漸開放的時代。他們的世代像交織台灣時代像，成為台灣歷史的一個側面。鄭竹梅九歲時，父親為言論自由殉道，留下讓人心痛的童詩：「爸爸像太陽／如果太陽不見了／我會哭／我會叫／但還是叫不回太陽」。成長後的竹梅致力於推動自由精神的追尋；李戡則印拓李敖的心影。

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一九八○年代初，鄭南榕創辨《自由時代》系列周刊誌，自己承擔言論責任，曾邀請李敖掛名「總監」，兩人惺惺相惜，各懷其志。李敖是統派，但他致力顛覆中國國民黨黨國，對中國共產黨黨國亦不可能有所嚮往。言論自由之於他，重於其他。鄭南榕是獨派，志在追求台灣獨立，父親一代遷台、二二八事件之年出生的他，曾在群眾大會慨言「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」。

台北市刑大隊長時，被認為過度執法、造成解嚴後《自由時代》刊載〈台灣共和國憲法草案〉涉嫌叛亂罪的鄭南榕於死，輕忽生命。從政以後，侯友宜刻意營造模糊的中國國民黨黨性、以台灣人、鐵漢柔情形象裝飾自己，竟列入懷抱「總統」大夢之林。若李敖在世，應該會擲筆三嘆！也許會嘲笑台灣人。鄭南榕在天之靈有知，也不免感嘆台灣人的民族性。歷史沒有決算，怎能邁向未來？解嚴、民主化，台灣的國家仍糾葛在兩個黨中國的陰影裡，舊時代的魔咒未除。

生活在台灣的人們，自由的靈魂曾長期被獨裁者壓迫。馬英九說台灣現在是不自由的民主，力讚共產黨中國習近平走在民主正確的道路。這在兩蔣時代是要被殺頭的！但當年他「反共愛國」服侍獨裁者。自由的靈魂vs.獨裁者或侍從，對照在歷史。李敖、鄭南榕vs.馬英九、侯友宜，活生生的光與影寫照。

（作者是詩人）

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