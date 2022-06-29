自由廣場》（林保華專欄）臨終遺書，還是送終遺書？

三年前我出版《我的雜種人生》，當時認為是遺書了。因為這個世界上充斥中共歪曲歷史、歪曲現實的內外宣，尤其是對全球許多國家的滲透及顛覆活動，而許多國家不但懵然無知，甚至與之共舞，因此我必須把自身經歷寫出來。寫完後以為可以較輕鬆的過日子了，豈料接踵而來的是香港反送中運動與武漢肺炎的蔓延，肇事者都是中共，形成浩劫，而中共居然厚顏無恥的大肆慶祝它成立一百週年，編造更多的謊言。

民主國家對中共的批判，多偏向眼前發生的現象，沒有探討它的本質而容易遺忘。他們的誤區在於把中共類同於西方國家共產黨，甚至蘇聯是「鐵幕」，中國則是「竹幕」，不了解通過竹子縫隙看到的，是精心編造的馬戲。

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我有幸學的專業是全球唯一的中共黨史系，又有幸在中國住了廿一年，又在中共霸凌下的香港、台灣各住廿一年、十六年，還在被中共嚴重滲透的印尼與美國各住十七年與九年，雖然理論書籍讀得不多，但是親身的各種感受非常深刻，更感中共對世界的危害。因此在中共慶祝建黨百年之際，興起對它順藤挖根的決心。然而個人學識與能力有限，也不想長篇大論嚇走讀者，只想拋磚引玉。所以在最近出版了《用鮮血和謊言寫下的百年中共黨史》一書，道出這個流氓無產階級政黨百年演變「扼要」，並與若干史評集結成書。

我打破中共的黨史分期，因為會被它誤導，例如抗日戰爭時期毛澤東就自稱「一分抗日、兩分宣傳、七分發展」，其主要精力放在生產鴉片的大生產運動來維持自己存活，也才得以開展整風運動清除異己，為推翻民國做了充分準備。鄧小平設計了改革開放騙局，包括一國兩制；可現在還有人為鄧招魂。

有些人或覺得黨史是遙遠的事情，然而一九四五年日本投降前兩天毛澤東的講演就說：「國民黨怎麼樣？看它的過去，就可以知道它的現在；看它的過去和現在，就可以知道它的將來。」這句話於今還有用，更可以用來觀察中共，我對中共吹的天花亂墜的一國兩制沒有相信過。

離開中國以後，寫時評成為我的主要工作，但也一直在蒐集黨史資料。最近讀李筱峰教授的《小瘋人生》，有一段很有共鳴：「看過去的歷史，要有現代感；看當前的時事，要有歷史感。」

我這本新書是又一本「臨終遺書」，但也希望成為「送終遺書」給中共。「人之將死，其言也善；鳥之將亡，其鳴也哀。」我在努力做前半段，但內心裡也很悲哀，因為至今還有那麼多人對中共還有幻想，更可惡的是因為利慾熏心做著出賣普世價值的事情，台灣、美國都大有人在。

本書出版時，因為我的疏忽，沒有將中國旅美歷史學家李江琳的代序言註明出處，特向《上報》與作者致歉。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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