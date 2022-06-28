自由廣場》政治王祿仔仙

◎ 李筱峰

日前所謂「台灣民政府」違法吸金案歷經桃園地院宣判，多人遭判刑。數年前「台灣民政府」出現時，我曾接受主謀者林志昇訪問之後，我即對此組織甚感憂慮，不僅擔心許多期待台灣獨立的朋友會受騙，更擔心這種類型的「台獨」運動將對台獨造成傷害。

「台灣民政府」對外宣稱，台灣屬於美國的一部分，不受中華民國政府管轄，他們自行印製國民身分證、車牌與畫分行政區，並虛構美國軍政府將接管台灣，屆時台灣民政府身分證可通行無阻，新台幣也會一比一換成美金。不少純真民眾紛紛捐錢加入，讓他們違法吸金逾七億元，受害者逾四百人。不少人將一生積蓄投入，事後發現被騙，有人因此燒炭輕生。

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這類政治「王祿仔仙」在台灣史上屢見不鮮，從清領時期的抗官民變，到廿世紀的日治時代還繼續出現，我舉兩例來古今對照：

一九○七年北埔事件，主謀者蔡清琳動員北埔一帶的隘勇、樟腦工、原住民。他宣稱：「我與清國已取得聯絡，被任命為『聯合復中興總裁』，協力要將日本人趕出台灣。不久清國兵將在舊港登陸，攻擊新竹。我們要和他們相接應，應先佔領北埔，把北埔的日本人全部殺死，隨後再去新竹和清軍會師...。」群眾跟著他去襲殺當地日本官廳人員及日本居民共五十七人。蔡清琳率眾約兩百多人攻到新竹附近，沒有見到任何清兵，只見前來鎮壓的日軍湧到，蔡等人立刻倉皇潰散，退入山區。原住民知道受蔡清琳的騙，心有不甘，乘蔡睡覺時將其腦袋砍下。

一九一五年的噍吧哖事件，余清芳以宗教迷信動員民眾。他們拿著傳統刀劍干戈和宗教法器，幻想「我朝大明國運初興」，要建立「大明慈悲國」。他向信徒宣稱：「 我埋寶劍於山中，及時拔劍一分長，便可一舉殺敵一萬，拔劍三分，殺敵三萬…。」簡直是近代中國義和團的台灣版。他還說：「人民不分貧富一概免稅，也不受法律約束，享有絕對自由。」雖然慷慨抗日，卻是悲劇一場。

猶記彭明敏選總統時，幕僚建議他明說中共不會攻台，彭教授以「我怎知他們會不會發瘋攻台」回應，這才是政治領袖。

任何政治運動最忌天花亂墜的「王祿仔仙」，民眾要有判斷「王祿仔仙」的能力。

（作者為台北教育大學名譽教授）

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