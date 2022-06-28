自由廣場》英國軍事戰略 力挺烏克蘭長期作戰

◎ 姚中原

俄烏戰爭至今四個多月，目前雙方在烏克蘭東部激烈交戰。基輔當局表示，每天平均有上百位軍人死亡、數百人受傷。澤倫斯基總統六月十四日凌晨演說稱，烏東頓巴斯戰役是「歐洲歷史上最慘烈戰役之一」。俄烏戰爭曠日持久、烏國軍民傷亡嚴重，加上國際支援面臨枯竭，甚至導致全球經濟與糧食危機產生，因而有些盟國希望俄烏兩國進行停火談判。

但上述求和主張，並不符合烏克蘭現階段堅決抗敵立場。媒體報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科近日向西方請求提供更多武器，包括一千座榴彈砲、五百輛戰車以及一千架無人機和其他重型武器。從上述大量軍備需求的訊息可看出，即使烏克蘭武器幾消耗殆盡，但為了挽救國家存亡，烏國政府已決定採取持久戰，消耗俄國軍力，直到俄軍撤退，烏國收復失土為止。

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十七日英國首相強森無預警造訪烏國首都基輔，為開戰以來第二次。強森承諾繼續提供軍事援助外，並預告將為烏軍提供一項境外訓練計畫；預估每四個月可訓練一萬名烏國現役或新入營士兵，傳授經實戰驗證的英軍專業技能。英相辦公室解釋，自二○一五年到今年二月，英國已透過「軌道行動（Operation Orbital）」訓練二萬二千名烏克蘭士兵；未來新計畫類似軌道行動，將有助烏國軍隊加速部署、恢復軍力，擴大抵抗俄國。以上情事顯示，英國當前軍事戰略是力挺烏克蘭長期作戰。

俄烏戰爭爆發以來，北約組織卅個成員國中，英國僅次於美國，是對烏克蘭軍援最力的國家。英國為傳統軍事大國，全球軍力排名第八，軍隊人數雖然不多，但擁有一支高科技、有權威以及訓練精良的軍隊。根據資料顯示，未來參與英國計畫的烏克蘭士兵將接受三週軍事訓練，學習前線作戰技術、基礎醫療能力、網路安全和反爆破戰術。未來此項訓練成果，首相強森相信將「足以徹底改變戰爭均勢」。

俄羅斯入侵烏克蘭是冷戰結束以來，歐洲最大的安全危機，更是軍事強權赤裸裸侵略弱小主權國家，且可能帶來歐洲地緣政治重大改變，受到全球關注。但戰爭拖延太久，西方對烏政策已出現歧見，此因戰爭衍生的國內經濟和政治壓力等棘手問題都讓各國難以處理。

英國明確支持烏克蘭並提供軍事訓練計畫，研判其軍事戰略目的，是除了希望提振烏國士氣外，也向國際社會傳遞一個重要訊息，俄烏戰爭可能持續多年，但英國會堅定與烏克蘭並肩作戰；同時亦提醒美國及北約擴大軍援烏克蘭的行動，絕不能中斷，直到戰爭勝利為止。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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