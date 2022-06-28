自由廣場》﹙鏗鏘集﹚侯友宜的水門案

◎ 王景弘

把侯友宜比尼克森，未免太抬舉他；把他比德州小城猶瓦德學區警察局長亞瑞東杜，也太小看他；但論掩滅證據，推諉責任，包庇所屬，五十年前的老狗與現在的新狗，都變不出新花樣！

尼克森的水門案，亞瑞東杜對槍殺學童見死不救案，和侯友宜的恩恩案，三人命途都因「錄音」而衰。尼克森想隱瞞他秘書消音的八分鐘，德州警察局長無法阻止七十三分鐘的緊急電話錄音，侯友宜拒絕交出八十一分鐘的恩恩案錄音。

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但紙包不住火，水門案有深喉嚨爆料，媒體緊追不捨；德州警察局長竟以警察槍械不敵嫌犯，見死不救，不敢攻堅，又無計營救，廿一名師生遇害，音影具在，無從抵賴；侯友宜拒絕提供錄音釐清時序與責任，幸虧有正義之士爆內情。

緊急救難電話，事關人命，報案時間及反應是追查責任的最重要憑據。尼克森案屬備忘錄的行政錄音，卻成為他凟職妨害司法的證據，國會彈劾，要追查他「知道什麼？何時知道？」。錄音證據使他黯然下台。

德州槍殺學童案，錄音時間內容具在，警察局長也承認決定錯誤，現被停職，難逃被開除的命運。只有威權產物侯警探拒絕交出錄音，反罵吹哨者，污衊受害者，不提憑據而空口「訓斥」舉證的立法委員。

侯警探受威權教育，精通「混淆聽聞，胡說八道」的官腔，當然成績優異。嚐過權威統治滋味者，對這八個字耳熟能詳，威權警察沒有證據，習慣只會作威作福，用這八字對嫌犯叫囂。

侯警探的威權心態，官爺們不會錯，不必自證清白，一切他們說了算；你搬證據，他就罵你「胡說八道，混淆聽聞」，侯友宜學到威權欺壓秘訣，八字官腔可圈可點，黨國殘餘的功夫，能賴就賴，能混就混！

（作者是資新聞工作者）

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