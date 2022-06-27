自由廣場》從公共屋邨看香港由盛轉衰

◎ 康駿銘

香港七一「回歸」紀念日將至，有傳習近平會親臨香港參與周年活動及新特首李家超的就職典禮。而不論到訪消息是否屬實，港警已作大規模的安全準備，而各區街道、政府建築，甚至公共房屋，都已經陸續掛上五星紅旗及區旗。這種景象，並不是代表香港步入意義不明的什麼「由亂及治、由治及興」關鍵期，而只是印證了香港在中國治下如何由盛而衰而已。

中國殖民者在短短二十五年來，就只知道要榨取香港多年來的經濟成果，並不在乎香港人的民生問題。中國人口入侵造成了社會衝突，政府還主動製造社會福利與資源的分配不公，早已讓民怨沸騰，更變本加厲破壞英國時代的法治制度、剝奪香港人的自由與人權，暴力鎮壓守護香港價值的抗爭，向新一代學子灌輸扭曲的「愛國教育」，企圖讓學校成為複製中國小粉紅的工廠；以普通話取代香港語，破壞香港人傳統與文化；竄改歷史教科書，指「香港從來不是英國殖民地」，否定《中英聯合聲明》、甚至《南京條約》等的合法性，抹去「香港人」的身分認同，要以「中國人」取而代之。

請繼續往下閱讀...

反觀港英時期的香港，英國人並沒有在香港推行所謂的「愛國教育」，沒幾個香港人會唱《天佑女皇》，沒有要學習英國的歷史與文化，反而還積極地推動香港語言的系統化，以及文化、習俗的保存。二戰期間的英聯邦盟軍更與香港人並肩作戰，盡了最大的努力與犧牲守護香港。戰後，港英政府對香港的發展也有著巨大的貢獻，這就是香港人對港英政府的懷緬越來越深的原因。

現在那些佈滿紅旗、住滿中國新住民的公共屋邨，是當年英國政府為了解決香港房屋需求及木屋危險問題而生的政策，甚至還會為了解決當時的衛生或治安等問題而有不同的設計，配合市場、學校等公共設施，一切都是為了解決社會及民生問題。回望當年英女皇訪港，無需清空街道，自有民眾夾道歡迎；現在中國暴君來訪，就只是一場虛偽而落後的荒唐鬧劇而已。

香港的「一國兩制」本來也是為了示範給台灣人看，如今看來的確很有「示範作用」了！

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法