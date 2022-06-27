自由廣場》從「嗜賭症」談《賭害防治法》

◎ 蘇璿允

新聞報導，新竹輪胎行縱火案造成家人八死的陳姓嫌犯，在線上賭博欠下債務，縱火前更是因為財務問題與父親口角，衝動之下釀成悲劇。

賭博破壞社會安定甚鉅，賭債拖垮家庭經濟，賭徒常鋌而走險，為求取金錢而犯罪。黑道暴力討債也屢見不鮮。有研究估計，賭徒一生中對周遭十七個人造成負面影響。然而當身邊親近的人有賭博問題，親友常無從尋求資源協助，只能不停勸說、協助還債，對於賭癮復發者往往束手無策。

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港澳和新加坡因有賭博產業，投入賭博防治較早。台灣容許公益彩券、運彩發行，鼓吹離島博弈，卻未見教導相關人員賭害知能，更欠缺積極防治賭害措施。加上近年線上賭博盛行，政府對賭博只以《刑法》賭博罪查緝，更別說轉介賭癮者進入醫療體系接受治療。台灣尚欠缺一部《賭害防治法》，對賭博成癮者做更基礎的關懷。

以醫學觀點看待賭博，世界衛生組織和美國精神醫學會已將「嗜賭症」列入精神疾病，和酒癮、藥癮同樣屬於成癮疾病，是腦部失調。成癮意謂失控，當賭博到達疾病程度，代表問題超出當事人能自行控制的範圍，需要外力協助。大眾認為賭博無法可醫，只能靠意志力；然而隨著醫療進步，現在已有心理治療和藥物能對嗜賭症病人產生療效。

理想中的賭害防治，仿效《毒品危害防制條例》精神，以公共衛生預防觀念規劃，結合現有社會安全網資源，筆者認為至少需包含以下策略：

一、政府核准經營之彩券收入，需提撥一定比例，作為賭癮防治之用。

二、有抽獎元素的電玩遊戲因為容易導致成癮，需明確告知玩家中獎機率。

三、對學校、軍隊當中的賭癮高風險族群進行早期辨識、輔導及轉介。

四、對司法、社福機關和金融機構人員，充實賭博成癮相關知能。

五、設立賭博者及家屬求助專線，指定各縣市賭博成癮治療專責醫療院所。

六、擴大裁罰打擊非法線上博弈產業，參與賭博程式設計及維運招徠人員，仿效製毒、販毒罪論責處置。

當社會正視賭博問題，補足制度漏洞，才能避免悲劇一再發生。

（作者為精神科專科醫師、博弈門診醫師）

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