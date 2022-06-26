自由廣場》後疫情時代之小確幸

◎ 陳如媜

「後疫情時代」指的是，百分之九十八以上的人都至少打過兩劑COVID-19疫苗，外加一劑補強針，對！指的就是現在。

至於「小確幸」，那就是：你不幸確診了，不過不要害怕，因為你周遭的親朋好友大都已經得過，你有一大群同病相憐的戰友，許多人還向你恭喜，因為你即將擁有免疫力了。

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有沒有免疫力，我現在還不知道，但最近幾天睡得很多，算是「補眠」吧！只是覺得有點遺憾，兩年多來戴口罩、戴手套，勤消毒、勤洗手、少出門、不見朋友，嚴防死守的日子，竟然功虧一簣，真是心有不甘。後來看到新聞報導，美國拜登總統的醫療首席顧問佛奇(Dr. Anthony S. Fauci)也確診，方覺釋然，倘若連全美防疫大將都被病毒感染，那我也不算太糟吧！

自從州政府年初解禁後，上個月第一次出遠門，開車暢遊佛羅里達等五州，所到之處無人戴口罩，觀光人潮洶湧，似乎一切恢復正常。沒想到回家後，上週參加兩年來的第一次餐會，竟然就「中」了！據說那天包括主客還有多人確診，可見「室內群聚」仍有危險性。

其他小確幸包括，親身體驗到美國政府社會福利之優質，過去繳的高昂稅金感覺值得了，不僅最新的口服藥免費，家用十五分鐘快篩劑和N95口罩，都在圖書館隨手可取。或許每州規定不同，但時逢選舉年，想來應大同小異。

唯一不爽的是，美國的口罩大多是中國製，希望台灣高品質口罩也能早日打入美國市場。

（作者為華府資深媒體工作者）

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