自由廣場》憲法訴訟是救濟？還是莊孝維？

◎ 莊勝榮

憲法法庭公佈憲法訴訟法今年實施，近半年來至五月底新聲請案件四九二件，但在新制度審理終結二七五件，有九十點五五％裁定不受理。憲法法庭書記廳廳長表示，將修法優化。從這些統計數字，我們可以發現幾個問題，到底憲法訴訟之制度，是對當事人多一層保障？還是多一次時間、金錢之浪費？憲法法庭是否會像人民勝訴率不到一成之行政法院，被戲稱為駁回法院？憲法法庭這些不受理案件是否應公開在司法院網站上？讓人民了解何種情況不能恣意聲請法規範憲法審查或裁判憲法審查。畢竟這兩種學問極深，且剛實施，公佈不受理之先前案例，有啟發及教育作用，亦可避免不諳此門學問的人濫聲請濫訴訟。不但節省當事人時間、精力，亦可節省司法資源，避免當事人及憲法法庭陷入訴訟程序之不利益。

上開不予受理之裁定公開後，亦可讓法學教授、律師或法官閱覽、討論，對法學研究之進步必有貢獻。且若是發現憲法法庭不受理，站得住腳，透過法界大力宣傳，當事人遇到類似案件不再存僥倖心理，大法官可將心力、時間用在實質審理之案件。

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不受理之案件若不公開，其他類似案件當事人不知情，可能前仆後繼聲請，結果得到不受理之裁定，當事人有可能懷疑這個制度「莊孝維」。若公開不受理案件，站不住腳的理由，亦可透過法界之討論、研究，予以補強，將來避免重蹈覆轍，對憲法法庭品質之提升及當事人保障更上一層樓。

此外，一個實質第四審之憲法法庭，實證結果，變成九成裁定駁回，入不了法庭大門，入不了門的訴訟，根本無憲法訴訟之必要。剩下一成之案件，是否應透過修法，讓律師過濾憲法訴訟。否則，哪有第三審強制律師代理之把關門檻，比第三審更困難的憲法訴訟，「聲請時」沒有門檻，毋須律師，等言詞辯論時才須委任律師或教授？根本是不合理又矛盾。

別讓憲法訴訟一方面成為濫聲請，他方面可能變成濫駁回。這種制度變形為假救濟，莊孝維。哪是人民要的司改？

（作者為律師，台北市民）

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