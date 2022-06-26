自由廣場》西拉雅憲法法庭的靈魂叩問

◎ 萬淑娟、蔡維哲

西拉雅族在台灣生存了千百年。一九五○、六○年間，政府竟誤認台南地區並無原住民，因而未公告、亦未通知西拉雅族人辦理平地原住民身分登記；隨後，政府即禁止族人辦理原住民身分登記，故今日的西拉雅族人，皆不被中央政府承認為原住民、而不具原住民身分。

一九九○年間，平埔族群的前輩與法定原住民族運動者一起上街頭，尋求「正名、自治、還我土地」，「山胞」成功正名為「原住民」。然而，一樣的爭取，卻有不一樣的結局，西拉雅族與其他平埔族群，仍非「原住民族」。此後前輩不放棄，繼續透過國會遊說、行政院陳情、監察院請願等方式訴求恢復原住民身分，卻只換得政府機關無止盡的搪塞。與政府交手的同時，西拉雅族人仍繼續復振文化、語言，以實踐身分認同。

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二○一○年，一百多位西拉雅族親共同決議以司法尋求公義與尊嚴。但司法的路艱辛異常，訴訟敗多勝少。但這些困難都沒有擊倒我們。在追求司法正義的路上，越來越多的法官理解西拉雅族的苦難，最高行政法院闡述西拉雅族人的原住民身分是與生俱來，不是政府恩賜；發回更審後，台北高等行政法院更因確信《原住民身分法》違憲而聲請釋憲。

我們一直深信《原住民身分法》是違憲的。因為現行制度下，國家將西拉雅族人視為漢人，並否認西拉雅族的存在。這不尊重族人的自我認同、也貶抑族人的尊嚴，更導致西拉雅族被國家的政策所忽視、遺忘，而使西拉雅的語言及文化，無法如其他族群般在同片土地上滋養。

六月二十八日憲法法庭將舉行言詞辯論。在此，謹呼籲大家，不論您的族群認同為何，都請您關注這場憲法訴訟、並請您聲援西拉雅族。因為這個案件中，大法官將會闡述自我認同的憲法意義；也將闡述臺灣的各族群間是否、及如何能夠平等尊嚴。而大法官的闡述，必然是台灣作為團結的共同體時，所必須回答的靈魂叩問。

西拉雅族人與所有台灣人一樣，希望在所愛的土地上為自己正名。請大家也支持我們守護西拉雅的語言和文化，不致被同化滅絕，讓台灣更多元平等，也攜手走向更公義的時代！

（作者分別為西拉雅族人、律師）

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