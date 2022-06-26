自由廣場》金廈大橋之何處不政治

◎ 施雅軒

「金廈大橋」其實是個新瓶舊酒的議題，翻閱二○○九年四月由行政院經濟建設委員會出版的「金馬中長期經濟發展規劃」，其中便有「金廈大橋之效益評估」，內文揭露金廈大橋其實有南北兩線，南線還可通六月廿一日「試燈」的金門大橋。該報告提出建橋四點「正面效益」與三點「負面效益」，但因涉及中國政府，這一切都變的相當政治！

「金廈大橋」由誰統籌發包是「政治」，費用怎麼分擔是「政治」，施工工法的選擇也是「政治」。假如真的建好了，誰負責營運管理，當然更是「政治」。假如解放軍在廈門集結，意圖沿著「大橋」攻進金門，那該不該炸橋，更是「政治」中的「政治」！與其惹一身腥，可以想見「金廈大橋」政治人物只會說說而已，才是正常的現象。

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但是，金門人對於「金廈大橋」的意見到底是什麼？這時候不得不慢下腳步想想。金門為了防衛台灣所付出的代價眾所皆知，如今要謀求地方福祉，如同人民日報海外版今年一月新聞「金門民生用水逾七成來自福建」，無須千言萬語已經道盡一切！如今在既有「正面效益」的吸引下，還願不願意承擔國防風險，應該給金門人一個發聲的機會，是否先辦一場公投，讓金門人告訴大家，在逐漸有被「團滅」的風險下，想不想爭取「金廈大橋」？台灣政壇的吵嘴是不是先熄熄火？

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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