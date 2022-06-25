自由廣場》評柯文哲的「驚嚇大橋」

◎ 蕭嘉弘

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前造訪金門時，倡議蓋金廈大橋，顯然是有備而來，不意外引發討論和批評，連該黨新北市議員參選人吳達偉也忍不住留言罵「北七」，陸委會也重批「無知、荒謬」！柯立即搬出蔡總統有提過來當擋箭牌，但事實是前民進黨籍金門縣議員陳滄江在二○一五年所提，而陳也在四年前，也就是二○一八年八月底退出了民進黨，顯然柯是行前為了炒短線、博聲量，但功課又做得不夠，只顧copy舊說法，在這議題上成了跟屁蟲。

陳滄江坦承時空背景早已不同，陸委會的國家安全考量並沒有錯，和鄰國間要蓋便道，一定要雙方有充分的互信基礎，最根本的是沒有併吞、開戰的敵意，不然等著上演「木馬屠城記」嗎？成了「驚嚇大橋」，全體金門居民成為了中共的活人質，中華民國台灣如何承受得了？又要金門人如何睡得安穩呢？

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在此同時，幾位立委包括趙天麟、王定宇和林楚茵發起全台串連，包場支持觀賞紀錄片「台灣男子葉石濤」活動，用具體行動表達對人權和轉型正義議題的關切，以及對台灣文學及主體性的支持，筆者也在這些公眾人物號召之下，進了戲院，一同支持和觀賞此一難得的紀錄片佳作，收穫滿滿。

台灣要成為全體人民對自己國家有信心，蛻變成「有質感的國家」，需要的正是有正確的價值觀，不譁眾取寵。至於那些只會為了製造話題，搏衝高聲量得逞的政客和小丑，年底就是我們用選票，紮紮實實淘汰網路聲量速食型的政治人物和政黨，反制政治人物設定議題消費媒體和聲量勒索，完成台灣「民主轉大人」的重要階段。

（作者為台大法學碩士，台北市民）

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